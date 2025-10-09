Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Este miércoles, en horas de la tarde-noche, una niña de 5 años (al principio se decía que tenía 7) fue atropellada por un auto en el interior de Villa Hipódromo , precisamente, por calle Paula Albarracín de Sarmiento entre Nazca y Maipú. Otro de los datos que dieron a conocer es que la menor estaba en grave estado , desde la Justicia confirmaron que sufrió varias heridas, pero se encontraría fuera de peligro.

La menor ahora se encuentra internada recuperándose de las heridas que sufrió. En principio, el primer parte médico resaltó que tuvo: politraumatismos, traumatismo de cráneo moderado y una fractura en su pierna derecha.

Esta menor fue atropellada por un Fiat Palio que lo conducía Andrea Yáñez (40). Según la primera información, la misma iba por Paula Albarracín de Sarmiento de Sur a Norte cuando, de un momento a otro, se le atravesó la menor y la embistió.

Además de la gravedad de este choque, hubo un momento de mucha tensión. Los vecinos le destrozaron el auto a Yañez con pedradas y golpes. Según fuentes del caso, la mujer se encuentra bien y no sufrió heridas.

El hecho quedó en manos de UFI Delitos Especiales N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía. En el lugar también trabajó personal policial de la Subcomisaria Villa Hipódromo.