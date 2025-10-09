Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Sorpresa en Rawson . Una sucursal de supermercado Vea , ubicada sobre Boulevard Sarmiento - Villa Krause -, amaneció cerrada sin previo aviso. Los 17 empleados que cada día cumplían su jornada laboral se toparon con las puertas cerradas y la ausencia de información oficial por parte de la empresa. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEC) dieron su versión de los hechos.

Fuentes gremiales indicaron que Cencosud, la firma que opera la cadena, decidió rescindir el contrato de alquiler del local, dejando a todo el personal sin empleo. En las semanas anteriores, los trabajadores habían sido convocados para analizar la posibilidad de retiros voluntarios, pero nunca se mencionó un cierre definitivo.

“Nos acercamos a la sucursal para entender la situación. Esto comenzó hace 10 días con la propuesta de retiros voluntarios”, explicó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio. La dirigente señaló que, hasta el momento del cierre, no se contemplaba que la sucursal dejara de operar.

“Son 17 trabajadores afectados. Existen vacantes en otras sucursales, y vamos a acompañar la decisión personal de cada empleado”, agregó Moral.

Por ahora, la sucursal permanece cerrada, aunque la empresa requerirá que el personal continúe unos días más para organizar la mercadería y el traslado de los productos. En las próximas semanas, los empleados deberán esperar definiciones sobre indemnizaciones o posibles reubicaciones en otras sedes que la cadena mantiene en la provincia.