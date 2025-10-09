jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Krause

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Fuentes gremiales indicaron que Cencosud, la firma que opera la cadena, decidió rescindir el contrato de alquiler del local, dejando a todo el personal sin empleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sorpresa en Rawson. Una sucursal de supermercado Vea, ubicada sobre Boulevard Sarmiento -Villa Krause-, amaneció cerrada sin previo aviso. Los 17 empleados que cada día cumplían su jornada laboral se toparon con las puertas cerradas y la ausencia de información oficial por parte de la empresa. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEC) dieron su versión de los hechos.

Lee además
mirna moral reeligio en el sec: los desafios para los proximos 4 anos y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
lo atraparon con una moto robada en rawson y termino condenado a prision
Robo y encubrimiento

Lo atraparon con una moto robada en Rawson y terminó condenado a prisión

Fuentes gremiales indicaron que Cencosud, la firma que opera la cadena, decidió rescindir el contrato de alquiler del local, dejando a todo el personal sin empleo. En las semanas anteriores, los trabajadores habían sido convocados para analizar la posibilidad de retiros voluntarios, pero nunca se mencionó un cierre definitivo.

“Nos acercamos a la sucursal para entender la situación. Esto comenzó hace 10 días con la propuesta de retiros voluntarios”, explicó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio. La dirigente señaló que, hasta el momento del cierre, no se contemplaba que la sucursal dejara de operar.

“Son 17 trabajadores afectados. Existen vacantes en otras sucursales, y vamos a acompañar la decisión personal de cada empleado”, agregó Moral.

Por ahora, la sucursal permanece cerrada, aunque la empresa requerirá que el personal continúe unos días más para organizar la mercadería y el traslado de los productos. En las próximas semanas, los empleados deberán esperar definiciones sobre indemnizaciones o posibles reubicaciones en otras sedes que la cadena mantiene en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Pasta de espárrago, la novedad rawsina que nació de la curiosidad y gana terreno conquistando paladares

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Habló el policía baleado en Rawson y apuntó contra los menores que delinquen

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Por San Juan fortifica su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito: las razones

Atrapan a dos hombres que intentaron entrar a robar a una casa: les secuestraron varios objetos

Subía cosas al auto, su sobrina de 7 años corrió hacia la calle y fue embestida por un vehículo

Un ciclista fue acuchillado y asaltado por tres jóvenes en una esquina de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Te Puede Interesar

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo
Villa Krause

Conmoción en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticinqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo