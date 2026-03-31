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Villa San Damián

Secuestraron 215 gramos de cocaína y marihuana en Rawson

El procedimiento se realizó en Rawson con intervención del Departamento Drogas Ilegales y el grupo GERAS; un hombre de 27 años quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Personal del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan llevó adelante un allanamiento en Villa San Damián, en Rawson, que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un sospechoso.

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Según informaron fuentes policiales, durante el operativo -realizado con colaboración del Grupo Táctico GERAS- se incautaron 215 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Vidart y fue ordenado por la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.

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En el marco de la investigación, los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Coria, de 27 años, quien se desplazaba en un Peugeot 307 junto a una mujer, identificada como Casivar, de 24 años.

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Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Coria fue vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó detenido, mientras que la mujer fue licenciada tras el procedimiento.

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