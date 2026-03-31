Secuestraron 215 gramos de cocaína y marihuana en Rawson

Personal del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan llevó adelante un allanamiento en Villa San Damián, en Rawson, que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de un sospechoso.

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Según informaron fuentes policiales, durante el operativo -realizado con colaboración del Grupo Táctico GERAS- se incautaron 215 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Vidart y fue ordenado por la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.

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En el marco de la investigación, los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Coria, de 27 años, quien se desplazaba en un Peugeot 307 junto a una mujer, identificada como Casivar, de 24 años.

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Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Coria fue vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó detenido, mientras que la mujer fue licenciada tras el procedimiento.