jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Corrió sin "gomones" y lo atraparon: insólita fuga tras un intento de robo de bicicleta en Rawson

Las víctimas fueron dos obreros. Ellos también persiguieron al ladrón que ahora será juzgado en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo rawson

Lo que comenzó como una jornada laboral habitual para dos obreros en una construcción de Rawson derivó en una secuencia de persecución de película que incluyó corridas descalzas y la intervención de policías de franco.

Lee además
juicio por el asesinato de diego andreoni: pidieron la absolucion para uno de los acusados
Crimen en una cancha

Juicio por el asesinato de Diego Andreoni: pidieron la absolución para uno de los acusados
Imagen archivo Tiempo de San Juan, enero de 2023.
San Juan

Un ex policía federal condenado por abuso evita una nueva pena tras pactar una solución alternativa

El hecho ocurrió este miércoles 25 de marzo, cerca del mediodía, cuando Roberto Javier Argüello, de 33 años, caminaba por la calle Hipólito Irigoyen al Sur. En ese lugar, los obreros se encontraban trabajando. Aprovechando un descuido, el delincuente ingresó a la propiedad y se apoderó de una bicicleta que no tenía medidas de seguridad, llevándose además un casco que colgaba del manubrio y una campera.

La maniobra no pasó inadvertida. Al salir con el botín, Argüello fue divisado por las víctimas, quienes no dudaron en salir tras él. Mientras el ladrón pedaleaba a toda prisa por la zona de calle San Miguel, uno de los trabajadores lo perseguía a pie sin poder alcanzarlo, hasta que la fortuna se puso del lado de los damnificados: por el lugar circulaban en un auto particular los funcionarios policiales Natalia Guevara y Alberto Brizuela. A pesar de encontrarse de franco de servicio, los efectivos interceptaron al obrero que corría por la orilla de la calle, lo subieron al vehículo y emprendieron la caza del sospechoso.

Al verse acorralado y notar la cercanía de la Unidad Operativa Barrio República del Líbano, el malviviente tomó una decisión desesperada: arrojó la bicicleta en una plaza y continuó la huida a pie. En el frenesí de la carrera, Argüello perdió ambos "gomones" y siguió escapando totalmente descalzo por las calles del departamento. La persecución sumó refuerzos de personal policial en motos y, tras varios rastrillajes por la zona, finalmente lograron reducirlo en las inmediaciones de calle Hipólito Irigoyen, antes de doctor Ortega.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 21.20.03 (1)
Recorrido que hizo Arg&uuml;ello. Punto rojo lugar del hecho. Punto azul donde descart&oacute; la bicicleta y efectos y direcci&oacute;n de flecha lugar de aprehensi&oacute;n

Recorrido que hizo Argüello. Punto rojo lugar del hecho. Punto azul donde descartó la bicicleta y efectos y dirección de flecha lugar de aprehensión

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el sujeto se encontraba extremadamente alterado y fuera de control al momento de la aprehensión, al punto de negarse a firmar el acta del procedimiento. El caso quedó en manos de Flagrancia, con la intervención del fiscal de turno, Carlos Rodríguez, y el ayudante fiscal, Oscar Oropel.

Temas
Seguí leyendo

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Apareció el jubilado Ángel Eduardo Correa que era intensamente buscado en la provincia

Lo amenazaron con armas para robarle la bicicleta que usa para trabajar: pide ayuda para recuperarla

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

La empresa que nació en plena explosión minera, emplea a más de 40 familias y hoy intenta reconstruirse tras el incendio: "En 24 años jamás tuvimos un problema"

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

Un nene de 4 años provocó un incendio en un depósito de ropa en Pocito

En tres días robaron 2.700 kilos de pasas en fincas de 25 de Mayo y Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inhibicion de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos publicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto
Info útil

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Te Puede Interesar

Taxis y remises en San Juan.
Avances

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una andinista sanjuanina pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja. Por el caso se implementó un importante operativo de búsqueda, aunque finalmente fue hallada casualmente por un grupo de turistas. Foto: Nueva Rioja
Alivio

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

Primera audencia por la ley de glaciares. 
 Tensión en Diputados

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Una gran cantidad de loros genera preocupación y alarma entre productores de algunas zonas de Jáchal.
Alarma

"Malditos loros": productores de maíz sanjuaninos los acusan de comerles toda la cosecha