Conmoción en una escuelita de fútbol de Rawson por el robo de 16 pelotas y más elementos

Este sábado, una escuelita de fútbol ubicada en Rawson informó que sufrió el robo de diversos elementos en sus instalaciones. Según indicaron, delincuentes sustrajeron 16 pelotas y otros materiales fundamentales para el desarrollo de sus actividades.

Según afirmaron desde la Asociación Civil Escuela de Fútbol Infanto Juvenil Cabral, personas desconocidas habrían ingresado al lugar tras forzar una ventana y sustrajeron distintos elementos utilizados en los entrenamientos. Siempre de acuerdo a lo comunicado, entre lo robado se encontrarían 16 pelotas, tres juegos de chalecos, conos, “tortuguitas”, bolsos, una pava eléctrica, un ventilador, una estufa y un termo.

escuela futbol cabral

En declaraciones a Tiempo de San Juan, desde la escuelita indicaron que el hecho habría ocurrido el lunes por la noche. Según manifestaron, fueron alertados el martes alrededor de las 10 por personas que trabajan en el camping donde funcionan. De acuerdo a su relato, al llegar al lugar constataron el faltante de los elementos y daños en una ventana, por donde habrían ingresado.

Además, detallaron que algunos objetos estaban destinados a brindar comodidad a los chicos durante las actividades, especialmente ante la llegada de bajas temperaturas. También indicaron que la institución alquila un espacio en el camping Cesap, ubicado en inmediaciones de calles Doctor Ortega y Frías.

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Desde la escuelita señalaron que los materiales sustraídos eran utilizados para las prácticas con niños y jóvenes que asisten al espacio deportivo y que el hecho representa un perjuicio para el desarrollo de sus actividades habituales.

En el mismo mensaje, la institución apeló a la colaboración de la comunidad para poder reponer los elementos y difundió un alias para recibir aportes. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre una denuncia radicada ante las autoridades, por lo que la información se limita a lo expresado por la propia entidad.

Además, difundieron vías de contacto para aportar datos sobre el incidente o ayudar a la escuela. Los interesados pueden comunicarse al 2644620248 (Exequiel González) o al 2644739109 (Elbia Cabaña). Además, difundieron vías de contacto para aportar datos sobre el incidente o ayudar a la escuela. Los interesados pueden comunicarse al 2644620248 (Exequiel González) o al 2644739109 (Elbia Cabaña).