Dos perros fueron rescatados este jueves en Rawson luego de quedar atrapados dentro de un reservorio de agua ubicado sobre calle Meglioli, a pocos metros de calle 5. El operativo se activó tras el aviso de un vecino y fue llevado adelante por personal de Protección Civil .

En Rawson Lo amenazaron con armas para robarle la bicicleta que usa para trabajar: pide ayuda para recuperarla

Insólito Corrió sin "gomones" y lo atraparon: insólita fuga tras un intento de robo de bicicleta en Rawson

Según informaron fuentes oficiales, el alerta llegó cuando un habitante de la zona advirtió que los animales habían caído al interior de la estructura sin posibilidad de salir por sus propios medios. La situación, que generó preocupación por el estado de los perros, motivó una rápida intervención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037278565037732150&partner=&hide_thread=false En Rawson rescataron a dos perros que estaban en un reservorio de agua: el video pic.twitter.com/z8mgGA3AFD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 26, 2026

Al arribar al lugar, los rescatistas se encontraron con un escenario delicado: los animales estaban visiblemente cansados y sin fuerzas para intentar escapar. Frente a esto, el equipo desplegó un operativo que requirió maniobras cuidadosas para acceder al reservorio y evitar mayores riesgos.

Finalmente, tras varios minutos de trabajo, lograron poner a salvo a ambos perros. De acuerdo a las primeras evaluaciones, se encontraban en buen estado general y no presentaban heridas de gravedad.

En el procedimiento participaron los agentes Lucas Flores, Yanina Salinas, Iván Sanz y Javier Esquivel, quienes concretaron la extracción con éxito. Una vez finalizado el operativo, los animales fueron trasladados a un lugar seguro, donde recibirán asistencia mientras se define su situación.