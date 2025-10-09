Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Un fuerte conflicto vecinal en el barrio Villa Hipódromo , departamento Rawson , terminó con la intervención de la policía y el secuestro de dos armas de fuego durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con fuentes policiales, efectivos de la División Comando Sur fueron comisionados al lugar luego de recibir una alerta por una gresca entre vecinos que incluyó presuntas detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los uniformados se encontraron con varias personas alteradas en la vía pública y recogieron vainas servidas en la vereda de una vivienda. Los vecinos señalaron que el enfrentamiento habría involucrado a dos hombres conocidos en la zona por sus apodos: “El Achurero” y “Sprinfling”.

La propietaria del domicilio, una mujer de 42 años, junto a su hijo de 16, informó a los agentes que mantiene conflictos previos con uno de los implicados y que esa noche fue nuevamente agredida. Según su relato, el hecho derivó en una persecución y disparos.

Ante la presencia policial, la mujer entregó de manera voluntaria dos armas de fuego: un revólver calibre .22 y una pistola Browning calibre 9 milímetros, las cuales fueron secuestradas para su posterior peritaje.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) correspondiente, que investiga las circunstancias del enfrentamiento y el origen de las armas halladas.