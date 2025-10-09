jueves 9 de octubre 2025

Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

Se hicieron dos allanamientos en Villa Hipódromo, Rawson, y además del teléfono también secuestraron una bicicleta con el número de serie adulterado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
investigacion

Personal policial de la Brigada de Investigaciones Oeste logró recuperar el celular que había sido robado a un periodista sanjuanino durante un hecho ocurrido en el mes de agosto en el departamento Rivadavia.

La investigación se desarrolló a partir de un robo, en el cual personas desconocidas le sustrajeron al damnificado un teléfono Samsung A52. Desde entonces, los efectivos iniciaron un arduo trabajo de campo y análisis informático, que permitió establecer el posible paradero del dispositivo.

Con esa información, y por directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, se libraron órdenes judiciales de allanamiento en dos domicilios de Villa Hipódromo, en Rawson. En el procedimiento, los investigadores hallaron el teléfono denunciado como sustraído y procedieron a su secuestro.

Además, durante la requisa los uniformados incautaron una bicicleta marca Venzo, rodado 29, la cual presentaba el número de serie adulterado, motivo por el cual también fue secuestrada.

