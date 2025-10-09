Atraparon a un ladrón que era intensamente buscado en Chimbas: tiene 18 años y cuenta con varios antecedentes por robo

Un ladrón de 18 años , identificado como Sebastián Alejandro Páez García , fue detenido este jueves por personal de la Brigada de Investigaciones Norte tras ser intensamente buscado por varios robos en Chimbas . A pesar de su corta edad, Páez García cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue sorprendido gracias a registros de cámaras de seguridad mientras ingresaba a una vivienda denunciada en la Comisaría 17° a fines de agosto. La denuncia, realizada por el propietario del inmueble, detallaba la sustracción de varios efectos, entre ellos una hidrolavadora, luego de que el autor escalara la pared medianera de la propiedad.

image

Los investigadores analizaron las imágenes aportadas por la víctima y lograron individualizar al sospechoso, dando intervención al fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Miguel Gay, quien ordenó el allanamiento del domicilio y la detención inmediata del joven.

Páez García quedó detenido vinculado al legajo judicial correspondiente y en las próximas horas será sometido a la audiencia de formalización por los delitos imputados.