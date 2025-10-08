jueves 9 de octubre 2025

La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

La víctima es un joven que dijo que estaba en la puerta de su casa cuando sufrió los dos ataques. Le quitaron hasta las zapatillas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tiene mala suerte o se ensañaron con él por algo que no cuenta. Lo cierto es que hay muchas preguntas alrededor de un joven del barrio El Chañar, en Chimbas, que sufrió dos violentos ataques en cuestión de minutos. Primero fue agredido por un vecino de la zona y poco después fue asaltado por una patota que le robó hasta las zapatillas.

El episodio ocurrió este martes por la tarde en la manzana B, casa 4 del barrio El Chañar, en jurisdicción de la Subcomisaría Cipolletti. Un joven de apellido Escobar, de 25 años, contó que se encontraba en la parte exterior de su casa cuando apareció un hombre conocido como “El Peco”, quien lo pegó una trompada en el rostro y lo amenazó con un arma de fuego.

El ataque no terminó ahí. Según el relato de la víctima, pocos minutos después llegaron entre tres y cuatro sujetos más, a quienes no logró identificar. Entre golpes e insultos, le robaron las zapatillas, unos 40 mil pesos en efectivo y la billetera con su documentación personal. Tras el hecho, los agresores escaparon corriendo por el interior del barrio.

A raíz de la golpiza, vecinos del lugar dieron aviso a la Policía y arribó una ambulancia del servicio de emergencias, que trasladó al joven al centro de salud Báez Laspiur. El muchacho tenía lesiones en el rostro.

Los investigadores trabajan para establecer si el primer agresor y los ladrones pertenecen al mismo grupo o si se trató de dos hechos consecutivos, pero relacionados por alguna vieja disputa barrial.

