jueves 9 de octubre 2025

Comicios

Elecciones en el Foro de Abogados: las agrupaciones y posibles alianzas que competirán por la conducción

El 20 de noviembre se renovará la conducción del Foro de Abogados de San Juan, con listas confirmadas y alianzas en discusión.

Por Ana Paula Gremoliche
image.png

El Foro de Abogados de San Juan celebrará sus elecciones el próximo 20 de noviembre, en las que se renovarán 29 cargos, entre directorios, tribunal de disciplina y jurado de enjuiciamiento. La conducción deberá renovarse obligatoriamente, ya que el actual presidente, Franco Montes, de la agrupación Abogacía Activa, decidió no buscar la reelección, cumpliendo con una promesa de campaña a pesar de que la normativa se lo permite. Montes confirmó que su agrupación presentará lista propia, aunque todavía no se conocen los nombres, dado que el plazo final para cerrar listas es el 31 de octubre.

Entre las agrupaciones que competirán se encuentra Foro Independiente, encabezada por Marcelo Arancibia, que formó parte de la alianza electoral que llevó a Montes a la presidencia en 2023. En este caso, confirmaron que irán separados.

También participará Abogacía Transformadora, antes conocida como Abogados Justicialistas, liderada por el expresidente Marcelo Álvarez, quien indicó que considera esta etapa cumplida y no planea un nuevo mandato, aunque la decisión final dependerá del mandato de sus aproximadamente 200 agrupados.

image
Marcelo Álvarez y Franco Montes.

Marcelo Álvarez y Franco Montes.

Todavía existe incertidumbre respecto a posibles alianzas, ya que Abogacía Transformadora podría integrarse con Compromiso Profesional, encabezado por el bloquista Wbaldino Acosta. Esta combinación es llamativa, dado que a nivel provincial peronismo y bloquismo compiten separados por primera vez desde 2007, aunque fuentes del Foro señalaron que no hay razones para pensar que en estas elecciones no puedan aliarse.

A tener en cuenta

Se disputan un total de 29 cargos: 15 del directorio, 10 del tribunal de disciplina y 4 del jurado de enjuiciamiento.

Elecciones en el Foro de Abogados: las agrupaciones y posibles alianzas que competirán por la conducción
