miércoles 8 de octubre 2025

Para agendar

Se viene un evento familiar para elegir el regalo del Día de la Madre en San Juan

El encuentro se realizará el próximo domingo durante la tarde, con feria, música en vivo y gastronomía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un evento con feria, música y gastronomía, se vivirá en el Mercado Artesanal Luisa Escudero, en la previa del Día de la Madre.

Este domingo 12 de octubre, el Mercado Artesanal Luisa Escudero festejará a las madres sanjuaninas, cuyo día se celebra el próximo 19, con un gran evento para la familia en el que, además de disfrutar, se podrá hallar distintas propuestas para comprar el regalito para mamá.

El evento se desarrollará de 17 a 22, en los jardines del espacio ubicado sobre calle España al 330 Norte, pasando el Parque de Mayo, y contará con feria, música y gastronomía.

En esta nueva edición, se reunirán a 29 artesanos certificados que representan oficios tradicionales como textilería, orfebrería, cestería, cerámica, talabartería, tallado en madera, tornería y cuchillería, entre otros. Además, 13 emprendedores locales presentarán propuestas innovadoras en macetas, decoración para el hogar, figuras en metal, aromas, diseño en cemento y tejidos en yute, ampliando así la oferta artesanal con una mirada contemporánea.

A partir de las 20:30, el evento contará con la destacada presentación de La Camerata San Juan, con un variado repertorio instrumental. Además, de la participación de Joaquín López Sánchez, quien subirá a escena con un repertorio de música pop.

El área gastronómica estará a cargo de Mauricio Barón y contará con dos food trucks: uno especializado en parrilla (sándwiches de asado, choripanes y hamburguesas), y otro con opciones orientadas al público infantil.

Como incentivo para seguir apoyando la producción local, quienes adquieran productos artesanales participarán de sorteos especiales durante el evento. La entrada será libre y gratuita.

