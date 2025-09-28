Llega la tercera edición de "Somos 100", el evento que apela a la solidaridad de los sanjuaninos

El jueves 2 de octubre, desde las 20:30 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la gala solidaria “Somos 100” , un proyecto que nació de la mano de los empresarios locales que buscaron una alternativa distinta de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Tras el éxito de la edición 2024, las expectativas están puestas en superar la recaudación, ya que en esta oportunidad serán dos las entidades beneficiadas.

La iniciativa, impulsada por Miguel Ángel Alessi y Marcelo “Cochuca” Videla, busca reunir voluntades y recursos para transformar la realidad de personas en situación de vulnerabilidad . Es por ello que esta edición tendrá como destinatarios de la recaudación a los Hogares Beraca y Fundación Manos Abiertas.

El evento tendrá lugar en el Sushi Club San Juan, un espacio que combina gastronomía de calidad, ambiente exclusivo y una propuesta cultura única. La cita reunirá a cien referentes de distintos ámbitos —empresarios, líderes sociales, personalidades de la cultura y la política convocados a colaborar con causas mencionadas.

“Somos 100 es mucho más que un encuentro: es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, destacan sus organizadores.

La primera edición se realizó en 2018, y todo lo recaudado fue destinado a FundaME (Fundación Marina Echenique), una institución de San Juan dedicada a brindar contención integral —emocional, terapéutica y económica— a niños, niñas y adolescentes con cáncer y hemofilia, así como a sus familias.

Tras varios años de pausa, el evento volvió a realizarse el año pasado con el objetivo de poder reabrir la Casa de la Bondad, espacio de la Fundación Manos Abiertas donde acompañan a personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan enfermedades terminales, brindando cuidados paliativos y contención en sus últimos días. Durante la gala se recaudaron más de 9 millones de pesos y la intención es este año superar esa cantidad.

Toda la información sobre el evento y cómo ayudar se puede consultar en las página de Instagram @somos100.ok