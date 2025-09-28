domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recaudación de fondos

Llega la tercera edición de "Somos 100", el evento que apela a la solidaridad de los sanjuaninos

Luego del éxito de la edición 2024, este jueves 2 de octubre se llevará a cabo la gala Somos 100. De qué trata, a quienes busca ayudar y cómo colaborar.

Por Mariela Pérez
SaveClip.App_468935662_1299957517805544_5257718045984797532_n
SaveClip.App_469001316_1933391293849426_7514772958193880240_n

El jueves 2 de octubre, desde las 20:30 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la gala solidaria “Somos 100”, un proyecto que nació de la mano de los empresarios locales que buscaron una alternativa distinta de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Tras el éxito de la edición 2024, las expectativas están puestas en superar la recaudación, ya que en esta oportunidad serán dos las entidades beneficiadas.

Lee además
la soledad de dos cuerpos que duermen juntos pero ya no se buscan
Coaching

La soledad de dos cuerpos que duermen juntos pero ya no se buscan
Foto: Adrián Riveros/Rock de San Juan
Show esperado

"Es una de las noches más importantes de mi vida": la emoción de Gustavo Cordera en su reencuentro con los sanjuaninos

La iniciativa, impulsada por Miguel Ángel Alessi y Marcelo “Cochuca” Videla, busca reunir voluntades y recursos para transformar la realidad de personas en situación de vulnerabilidad. Es por ello que esta edición tendrá como destinatarios de la recaudación a los Hogares Beraca y Fundación Manos Abiertas.

Embed - Manos Abiertas San Juan on Instagram: "¡Una gran encuentro solidario! Les compartimos algunos de los momentos más especiales de #SOMOS100, un evento solidario que reunió a 100 personas con el objetivo común de ayudar a quienes más lo necesitan. GRACIAS a la generosidad de todos, logramos recaudar $9.000.000 a beneficio de Casa de la Bondad, donde por más de 10 años brindamos cuidados paliativos a personas con enfermedades terminales. Desde @manosabiertas.sanjuan agradecemos especialmente a @alessi_ok por esta gran iniciativa solidaria y a cada persona que que sumó su colaboración en esta emotiva velada que quedará en nuestros corazones. Los invitamos a seguir acompañándonos, para que JUNTOS continuemos ayudando a los más vulnerables a través de nuestras obras en San Juan."

El evento tendrá lugar en el Sushi Club San Juan, un espacio que combina gastronomía de calidad, ambiente exclusivo y una propuesta cultura única. La cita reunirá a cien referentes de distintos ámbitos —empresarios, líderes sociales, personalidades de la cultura y la política convocados a colaborar con causas mencionadas.

“Somos 100 es mucho más que un encuentro: es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, destacan sus organizadores.

La primera edición se realizó en 2018, y todo lo recaudado fue destinado a FundaME (Fundación Marina Echenique), una institución de San Juan dedicada a brindar contención integral —emocional, terapéutica y económica— a niños, niñas y adolescentes con cáncer y hemofilia, así como a sus familias.

SaveClip.App_469001316_1933391293849426_7514772958193880240_n

Tras varios años de pausa, el evento volvió a realizarse el año pasado con el objetivo de poder reabrir la Casa de la Bondad, espacio de la Fundación Manos Abiertas donde acompañan a personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan enfermedades terminales, brindando cuidados paliativos y contención en sus últimos días. Durante la gala se recaudaron más de 9 millones de pesos y la intención es este año superar esa cantidad.

Toda la información sobre el evento y cómo ayudar se puede consultar en las página de Instagram @somos100.ok

Temas
Seguí leyendo

La Cubanía Social Club: la poesía de Silvio Rodríguez y la energía de la salsa se citan en el CUIM

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana

Lugares abandonados: la mole de hierro transformada en una gran atracción de Angaco

Juegos Evita 2025: la delegación de San Juan partió hacia Mar del Plata

Furor en la FIT: San Juan se muestra al mundo a través de una impresionante experiencia sensorial

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Confirmaron que los casos de maltrato animal en San Juan se duplicaron en un año: las zonas rojas y los hechos más conflictivos

Slackline San Juan, el club de deporte equilibrio que suma adeptos y desafía la gravedad al máximo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de partera a paciente: cecilia olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

La buena suerte juega a favor de tres signos en la recta final de septiembre.
Lo dices los astros

Con viento a favor: ¿qué signos deben aprovechar la ola de suerte en el final de septiembre?

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Te Puede Interesar

El tridente de Alianza. 
Pasión y herencia

El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

Por Antonella Letizia
Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores
Obras

Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores

Exigimos Justicia, el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea
Aniversario

"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES
Torneo Clausura

River y otro duro golpe: no pudo de local, cayó ante Deportivo Riestra y suma su cuarta derrota consecutiva

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana
¿Conflicto en puerta?

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana