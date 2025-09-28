Juegos Evita 2025: la delegación de San Juan partió hacia Mar del Plata

En el mediodía de este domingo, la delegación de San Juan que participará en los Juegos Nacionales Evita 2025 partió rumbo hacia Mar del Plata.
La comitiva está integrada por unas 360 personas entre deportistas, técnicos, acompañantes y autoridades de la Secretaría de Deportes y Recreación
La comitiva sanjuanina está integrada por 273 deportistas, 79 acompañantes y 8 personas del staff, sumando un total de 360 personas, que salieron de la puerta del Club Julio Mocoroa.
El sistema de competencia está compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país, y una fase final, en “La Feliz”.
Estos torneos apuntan al desarrollo deportivo integral, con la firme convicción de brindar acceso a quienes se destacan por su capacidad deportiva, en un marco totalmente federal y de intercambio cultural entre los participantes finalistas de todas las provincias.
Los Juegos se constituyen como un ámbito ideal para la detección de talentos, con vistas a la incorporación de los atletas más destacados del certamen, a las filas del alto rendimiento representativo de nuestro país en competencias internacionales.