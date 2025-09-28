Con viento a favor: ¿qué signos deben aprovechar la ola de suerte en el final de septiembre?

El mes de septiembre, con la entrada de la energía de Libra, nos regaló un aire de equilibrio y nuevas alianzas, pero sus últimos días se preparan para un remolino de energía que solo tres signos del zodíaco sabrán capitalizar a su favor.

Lo dicen los astros Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Según los movimientos astrales más recientes, el cosmos está alineando una triple conjunción de buena fortuna, impulso y claridad para un grupo selecto que no debe dudar en actuar antes de que el calendario pase la página. La palabra clave para estos días es "ACCIÓN" .

SAGITARIO

El aventurero Sagitario se coloca en la cima de este podio de la suerte, especialmente gracias a la favorable influencia de la Luna en su signo y el potente impulso de su regente, Júpiter.

¿Qué deben aprovechar? Es su momento de gloria en el plano del triunfo y la expansión . La energía cósmica les proporciona una claridad mental excepcional para tomar esas decisiones importantes que venían postergando. Júpiter, el planeta de la expansión y la buena suerte, les está soplando al oído: es hora de avanzar con plena confianza.

Enfoque de la Suerte: Se espera una racha positiva en todo lo que implique viajes, nuevos estudios o proyectos con alcance internacional. La abundancia llega en forma de oportunidades que antes parecían lejanas.

LEO

El Rey del zodíaco no se queda atrás. Con una batería de planetas poderosos (incluyendo Venus, Marte, el Sol y Júpiter) alineados a su favor, Leo sentirá un aumento exponencial en su energía, suerte y visibilidad.

¿Qué deben aprovechar? La fortuna se manifiesta en el ámbito profesional y personal . Venus potencia su atractivo social y abre puertas a proyectos rentables, mientras que Marte y el Sol les dan la energía para brillar y ser reconocidos. Este es un periodo donde la acción rápida tiene recompensas inmediatas.

Enfoque de la Suerte: No hay tiempo para la duda. Todo lo que Leo inicie o impulse en estos últimos días de septiembre tiene grandes probabilidades de éxito, especialmente en negociaciones, búsqueda de reconocimiento o alianzas económicas.

LIBR

Con el Sol en su signo, los Libra están viviendo su temporada de mayor poder y luminosidad, lo que se traduce en un poderoso influjo de justicia y equilibrio. Su habilidad natural para la diplomacia y la negociación está potenciada.