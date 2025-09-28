domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores

El Gobierno estudia instalar mini parques solares en el dique Cuesta del Viento, tras descartar los anteriores proyectos eléctricos.

Por Ana Paula Gremoliche
image

El dique Cuesta del Viento, en Iglesia, continúa con un problema sin resolver: los puestos turísticos que allí funcionan todavía no cuentan con energía eléctrica. Para dar una respuesta a esta situación, el Gobierno provincial analiza la instalación de mini parques solares en la zona, aunque se trata de una iniciativa en etapa inicial.

Lee además
la ley que arde aprobar en diputados: los bomberos voluntarios de san juan buscan beneficios sociales y fondos para la institucion
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
la ultima conversacion de whatsapp de manuel galdeano, el candidato del partido libertario en san juan
Paren en Off

La última conversación de WhatsApp de Manuel Galdeano, el candidato del partido libertario en San Juan

Durante la gestión anterior se había diseñado un proyecto que proponía llevar una línea eléctrica que rodeara el perilago. La propuesta estuvo cerca de ejecutarse, pero finalmente se dio de baja luego de que prestadores turísticos y deportistas de kitesurf plantearan que, debido a los fuertes vientos del lugar, existía el riesgo de que las velas impactaran contra los cables.

Con esa alternativa descartada, el actual Gobierno comenzó a trabajar en un nuevo plan para ingresar una línea eléctrica por otro sector. Sin embargo, el trazado previsto atravesaba terrenos privados y no se logró avanzar en acuerdos con los propietarios. Además, la única forma viable era ingresar por los extremos, lo que encarecía y complicaba considerablemente la obra.

Ante estas dificultades, se puso sobre la mesa la posibilidad de apostar por la energía solar. Los mini parques solares aparecen como una alternativa para abastecer a los puestos sin afectar las actividades deportivas ni demandar las inversiones que implicaría un tendido eléctrico tradicional.

Seguí leyendo

Las versiones detrás del stand by de la Ley de Transporte con el antecedente de la Red Tulum

Le revisamos el celular a Estefanía Fernández: el emoji de "diput-hada" y el sticker de Chucky, sus elegidos

Deporte para todos: el orreguismo busca que octubre sea "el Mes del Deporte Inclusivo"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica

Entró a comisiones un proyecto para ratificar un convenio entre el Gobierno provincial y DECSA

Javier Milei presentará su nuevo libro con otro show musical

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Maniobra con retenciones 0: el titular de ARCA se defendió de los ataques de los productores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la ley que arde aprobar en diputados: los bomberos voluntarios de san juan buscan beneficios sociales y fondos para la institucion
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

La buena suerte juega a favor de tres signos en la recta final de septiembre.
Lo dices los astros

Con viento a favor: ¿qué signos deben aprovechar la ola de suerte en el final de septiembre?

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Te Puede Interesar

El tridente de Alianza. 
Pasión y herencia

El tridente Roberval: sienten los colores de Alianza desde la cuna, juegan en la cantera y llevan el jogo bonito en lo genes

Por Antonella Letizia
Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores
Obras

Evalúan llevar energía solar al dique Cuesta del Viento: por qué no funcionaron los proyectos anteriores

Exigimos Justicia, el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea
Aniversario

"Exigimos Justicia", el pedido a 21 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES
Torneo Clausura

River y otro duro golpe: no pudo de local, cayó ante Deportivo Riestra y suma su cuarta derrota consecutiva

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana
¿Conflicto en puerta?

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana