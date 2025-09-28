domingo 28 de septiembre 2025

Paren en Off

La última conversación de WhatsApp de Manuel Galdeano, el candidato del partido libertario en San Juan

Manuel Alejandro Galdeano nos mostró su última charla familiar, abrió su celular y nos contó sobre su presente y pasado en la política. El segundo de Yolanda Agüero en la lista del Partido Libertario fue hasta candidato a concejal en España. Conocelo, en este video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.15.55

De cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre, con Paren en Off nos propusimos a conocer a todos los candidatos sanjuaninos en un perfil más íntimo. Esta vez, el turno fue de Manuel Alejandro Galdeano, segundo en la lista que encabeza Yolanda Agüero por el Partido Libertario de San Juan.

En la sede del partido, Galdeano nos recibió para mostrarnos su última conversación de WhatsApp y, de yapa, pudimos conocer un poco más sobre el perfil del empresario de transporte que va de candidato a diputado nacional.

La última charla de Galdeano es con su familia, por el cumpleaños de su hijo Germán. Es una invitación a festejar y a comer una choriceada con su hermana. Como muchos de los candidatos, Galdeano mostró el fuido vínculo que tiene con su familia, con quienes habla permanentemente y aprovechó para contar por qué decidió formar parte de las filas del Partido Libertario.

El candidato también mostró el emoji que más usa y hasta se animó a calificar el gobierno de Javier Milei con varios emojis. "Me gustan algunas cosas y hay otras cosas que está haciendo que no está siendo sensible con la población, que no me gusta", dijo.

"Siempre me sentí identificado con las ideas más de derecha, si se quiere", explicó. El candidato tiene nacionalidad española y, por eso, cuando vivió en ese país de Europa también fue candidato a concejal.

Si querés conocer más sobre Manuel Alejandro Galdeano, mirá el siguiente video:

