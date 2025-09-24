miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

La Directora de Asistencia Directa del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, forma parte de la lista de candidatos suplentes del Frente Por San Juan. De cara a las elecciones de octubre, mostró su última conversación de WhatsApp para Paren en Off.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 20.56.25

El 26 de octubre se votarán diputados nacionales en todo el país y Paren en Off se propuso conocer un poco más de la vida e intimidad de los candidatos sanjuaninos. Esta vez, le tocó a Eva Acosta, que encabeza la lista de suplentes por el Frente Por San Juan.

Lee además
un dia con nery mingolla: politica, familia y un paseo con la perrita lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
como se prepara rosana aguirre, candidata a diputada por la cruzada renovadora, antes de una reunion politica
Paren en Off

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política

Eva se desempeña como Directora de Asistencia Directa del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la oficina del Gobierno donde asisten a las familias sanjuaninas más vulnerables. En medio de su apretada agenda, recibió a este medio en su oficina para mostrarnos cuál fue su última conversación de WhatsApp.

La funcionaria y, ahora candidata, se mostró muy cercana a su familia y contó cómo la última charla que tuvo fue con su mamá, a quien le pedía que amasaran como solían hacerlo cuando era niña, los fines de semana. "Le dije que recordáramos esa época porque hace mucho que no lo hacemos", contó Eva.

Entre fotos de su hijita y mensajes de cariño, la charla de la candidata con su familia la mostró con un perfil sensible y muy familiero.

Si querés conocer más sobre Eva Acosta, mirá el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenEnOff De la política a lo más íntimo: Eva Acosta abrió su WhatsApp y compartió su última conversación. Entre recuerdos de la infancia, charlas con su mamá y planes domingueros, la candidata suplente del Frente Por San Juan mostró su costado más familiero. Mirá el video completo y conocé otra faceta de quienes buscan una banca en octubre. #ParenEnOff #Elecciones2025 #SanJuan #candidatos #tiempodesanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Con lentes y diarios en mano, preparate para un día de campaña con Laura Fernández

Un día en la vida de Noelia Herrera, candidata a diputada nacional: su marca personal, estar siempre "de punta en blanco"

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años

Así se prepara Fabián Gramajo antes de una caminata: la campera de la suerte, su santuario personal y sus mascotas

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

10 cosas que no sabías de Cristian Jurado: hincha de San Martín, fan del pastel de papa y su pasado en una banda de rock

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de villa tacu a punta negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga
Detalles

Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Te Puede Interesar

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas

Por Elizabeth Pérez
Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros
Paren en Off

Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

Esta es la unión vecinal de Villa Elisa, en Pocito. Los ladrones entraron sin ejercer violencia.
Hay gato encerrado

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Pronóstico

San Juan tendrá un miércoles despejado y con temperaturas agradables

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo