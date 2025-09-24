Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

El 26 de octubre se votarán diputados nacionales en todo el país y Paren en Off se propuso conocer un poco más de la vida e intimidad de los candidatos sanjuaninos. Esta vez, le tocó a Eva Acosta, que encabeza la lista de suplentes por el Frente Por San Juan .

Eva se desempeña como Directora de Asistencia Directa del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la oficina del Gobierno donde asisten a las familias sanjuaninas más vulnerables. En medio de su apretada agenda, recibió a este medio en su oficina para mostrarnos cuál fue su última conversación de WhatsApp.

La funcionaria y, ahora candidata, se mostró muy cercana a su familia y contó cómo la última charla que tuvo fue con su mamá, a quien le pedía que amasaran como solían hacerlo cuando era niña, los fines de semana. "Le dije que recordáramos esa época porque hace mucho que no lo hacemos", contó Eva.

Entre fotos de su hijita y mensajes de cariño, la charla de la candidata con su familia la mostró con un perfil sensible y muy familiero.

Si querés conocer más sobre Eva Acosta, mirá el siguiente video: