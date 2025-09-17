Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas

Federico Rizo , referente bloquista y candidato a diputado nacional por el Frente por San Juan, abrió las puertas de su rutina en la previa a las elecciones del próximo 26 de octubre. Desde su despacho en la Cámara de Diputados, el sanjuanino recibió a Paren en Off para compartir un especial en formato “Get Ready With Me”, en el que mostró de primera mano cómo se prepara para afrontar un día cargado de trabajo y recorridas de campaña.

Paren en Off 10 cosas que no sabías sobre Alfredo Avelín: su pasado judoka, cómo conoció a su mujer y su gusto por el cine de acción

Paren en Off 10 cosas que no sabías de Cristian Jurado: hincha de San Martín, fan del pastel de papa y su pasado en una banda de rock

Con una sonrisa y vestido de traje, Rizo fue anfitrión de un recorrido por los pasillos de la Legislatura, donde confesó que a veces pasa más de 12 horas trabajando. Entre reuniones, visitas a comisión y la planificación de la agenda política, el candidato aseguró que la organización es clave para poder equilibrar su rol legislativo con las caminatas que lo acercan a los vecinos de distintos departamentos.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 11.55.08

La entrevista tomó un giro más personal cuando Rizo abrió su mochila y mostró qué lo acompaña en cada recorrida. Una manzana para recargar energías, una gorra del Frente por San Juan, un jean y un par de zapatillas son infaltables en su kit de campaña. “Siempre trato de salir cómodo”, confesó, destacando que esos pequeños rituales lo ayudan a encarar con energía las largas jornadas en la calle.

El cierre del día lo encontró entre anécdotas de campaña y recuerdos de sus primeras experiencias políticas dentro del bloquismo. Con la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre, Rizo aseguró que cada caminata es una oportunidad para escuchar y sumar propuestas.

Si querés saber más sobre Federico Rizo, mirá el siguiente video: