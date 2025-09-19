Así se prepara Fabián Gramajo antes de una caminata: la campera de la suerte, su santuario personal y sus mascotas

En esta edición de Get Ready With Me para Paren en Off, Fabián Gramajo, candidato a diputado por la lista Fuerza San Juan en tercer término, nos abrió las puertas de su casa para mostrar cómo se prepara antes de una caminata de campaña. Desde la elección de la ropa hasta su campera roja de “suerte”, Gramajo compartió detalles de su día a día antes de salir a encontrarse con los vecinos.
El candidato no dejó fuera a sus fieles compañeros: nos mostró cómo alimenta a su gatita "Cosi" y cómo prepara el mate, un ritual infaltable antes de cada actividad política. En definitiva cada uno de esos pequeños momentos que lo ayudan a concentrarse y a empezar la jornada con alegría.
El video permite conocer otra faceta de Gramajo, lejos de los discursos y los actos políticos, mostrando la cotidianeidad de un candidato que combina la vida personal con la política.
Mirá cómo se prepara paso a paso y descubrí los detalles que hacen de cada caminata un momento especial:
