viernes 19 de septiembre 2025

Tropa libertaria

Perfil bajo y cero filtraciones: hermetismo sobre la reunión de Milei con los candidatos por San Juan y el país

En la Libertad Avanza provincial eligieron no hablar. Aseguraron que la razón es un lineamiento nacional. No hubo fotos del Presidente con los aspirantes a diputados nacionales.

Por Fernando Ortiz
image

En La Libertad Avanza San Juan reina el silencio tras el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo este jueves en la Quinta de Olivos con más de 70 candidatos y dirigentes libertarios de todo el país. Pese a las expectativas previas, los postulantes sanjuaninos evitaron dar declaraciones y no hubo fotos oficiales que los mostraran junto al mandatario. Según trascendió, el mutismo responde a un lineamiento nacional que ordenó no brindar información a la prensa sobre lo conversado durante la cumbre.

La reunión se desarrolló en un clima de máxima reserva, sin celulares y a puertas cerradas, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad económica: el Banco Central debió vender US$379 millones para contener la suba del dólar, lo que dejó al Gobierno en uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión.

Milei buscó bajar un mensaje único de campaña para intentar recuperar apoyo popular y recomponer las expectativas sobre su administración de cara a las elecciones legislativas.

En la previa, en San Juan se especulaba con la posibilidad de una foto grupal o individual de Milei con los candidatos a diputados nacionales —entre ellos el vicepresidente del INV, Abel Chiconi—, pero finalmente la imagen no se concretó. Tampoco se definió un cronograma de visitas presidenciales a las provincias, una señal de que la estrategia electoral aún está en plena elaboración.

Otro dato político relevante surgió en la segunda parte de la jornada, cuando Karina Milei anunció que Pilar Ramírez, su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires, será la nueva coordinadora de campaña nacional. El movimiento reconfigura la estructura interna del oficialismo y deja en segundo plano a Eduardo “Lule” Menem, quien pierde peso en medio de las tensiones internas y las denuncias por presuntos sobornos en el área de Discapacidad.

Mientras el libertarismo nacional redefine su comando de campaña, en San Juan la orden es clara: perfil bajo y cero filtraciones.

