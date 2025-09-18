jueves 18 de septiembre 2025

Las "Fuerzas del Cielo" toman la mesa política de Milei: Avanza Santiago Caputo, y Lule Menem afuera

La derrota en Buenos Aires, y los escándalos por presuntas coimas en ANDIS determinaron el desplazamiento de Lule Menem, el hombre de confinanza de Karina Milei, de la mesa política libertaria. Avanza Santiago Caputo, el jefe de las "Fuerzas del Cielo".

En un movimiento que redefine el esquema político de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei ha ordenado una reestructuración significativa en la coordinación de la campaña y el vínculo con las provincias. Eduardo "Lule" Menem ha sido desplazado de su rol como principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores del interior, una decisión tomada durante un cónclave clave en la Quinta de Olivos. Su lugar será ocupado por la legisladora porteña Pilar Ramírez.

La salida de Menem, quien hasta ahora llevaba el vínculo con los dirigentes provinciales, se produce tras una serie de críticas y la derrota de LLA en las elecciones de Buenos Aires, donde el partido perdió por más de 13 puntos. La agrupación "Las Fuerzas del Cielo", liderada por Santiago Caputo, había reclamado cambios profundos y las renuncias de figuras como Lule Menem. A partir de ahora, los asuntos provinciales que antes manejaba Menem deberán ser tratados directamente con Ramírez.

Paralelamente, Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en la estrategia comunicacional, consolida su influencia dentro del gobierno y la campaña. El mandatario lo ha empoderado como la persona a cargo de la técnica discursiva y lo ha designado coordinador estratégico de la campaña de LLA para las próximas elecciones de octubre, bajo la jefatura de Karina Milei. Caputo estuvo presente en todo momento junto al Presidente en las reuniones en Olivos, respondiendo preguntas de los jefes de campaña y unificando el discurso. Tanto Milei como Caputo remarcaron a los presentes la importancia de un mensaje claro para la militancia y el electorado. El regreso de Caputo a un rol central en las campañas se produce luego de haber sido apartado tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, una situación que el Presidente reconoció como un llamado a la acción para introducir cambios. Caputo, quien se afilió a La Libertad Avanza en febrero, mantiene una buena relación con Pilar Ramírez.

Este reacomodamiento busca apaciguar las internas y revertir resultados electorales adversos, unificando el discurso y la estrategia de cara a octubre. El Presidente se involucra de lleno en las cuestiones del partido, liderando reuniones con candidatos y jefes de campaña de las 24 provincias para alinear la estrategia y fortalecer el mensaje.

Mientras tanto, la figura de Eduardo "Lule" Menem se ve complicada por su mención en un supuesto sistema de "retornos" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según los audios de Diego Spagnuolo, revelados en los que se expone este sistema en la compra de medicamentos, Menem habría sido aludido en estas controversias. A pesar de estos señalamientos y su desplazamiento en el ámbito de la campaña, Menem continúa desempeñándose como subsecretario de Asuntos Institucionales, una oficina que depende directamente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

