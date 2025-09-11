Con fuerte operativo policial, La Libertad Avanza lanza su campaña nacional en Tucumán

Karina Milei viajó este jueves a Tucumán para conducir el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la provincia, en un clima político que no le resulta para nada favorable a los libertarios.

La movida llega después de la dura derrota que el espacio sufrió en Buenos Aires frente a Fuerza Patria y en medio del escándalo por los audios que volvieron a dejar en evidencia internas en la mesa chica del poder libertario.

La hermana del Presidente busca instalar a sus candidatos locales de cara a las elecciones del 26 de octubre, pero en el entorno saben que la parada no será sencilla.

Tucumán es una de esas provincias donde la disputa por bancas nacionales suele definirse por muy pocos votos y donde LLA todavía no logra construir un anclaje real en el territorio.

En el acto estarán los postulantes a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, además de dirigentes del espacio como Martín Menem y Lisandro Catalán.

También se sumarán figuras mediáticas del mileísmo como Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. De igual forma, la apuesta a mostrar “unidad” contrasta con el desgaste que viene sufriendo el oficialismo en las calles.

El recuerdo inmediato es Corrientes: hace apenas semanas, Martín Menem había viajado a encabezar un acto que terminó en escándalo: los repudios obligaron a suspender la actividad antes de tiempo y dejaron al descubierto el malestar que aumenta contra la gestión libertaria en las provincias.

Consciente de ese antecedente, en la organización del evento en Tucumán se implementó un intenso despliegue de seguridad, con controles similares a los de un partido de fútbol, en los que no se permite ingresar con determinados elementos.

Y para prever que, si hay algún tipo de incidente no tengan impacto mediático, la hermana del presidente prohibió la transmisión en vivo.