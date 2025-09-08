lunes 8 de septiembre 2025

Repercusiones post elecciones

Morgan Stanley da marcha atrás y retira su recomendación de compra tras la derrota de La Libertad Avanza

Una semana después de recomendar aprovechar la baja de precios para la compra de bonos, el banco estadounidense Morgan Stanley retiró su recomendación y alertó sobre un posible deterio de los instrumentos nacionales en la bolsa de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las elecciones legislativas de Buenos Aires y la derrota de Javier Milei y La Libertad Avanza ante el peronismo tuvieron su impacto en el mercado, y en ese contexto, Morgan Stanley emitió un informe que genera preocupación. No solo dio marcha atrás en su recomendación de comprar bonos a una semana de la afirmación, sino que además advirtió sobre un popsible deterioro de estos instrumentos.

En el informe, los analistas del banco remarcaron: “Cerramos nuestra recomendación, emitida apenas la semana pasada, de comprar en la reciente debilidad. También retiramos nuestra postura favorable”.

Morgan Stanley explicó que la curva de crédito argentina se encuentra aplanándose, lo que afecta especialmente a los bonos de corto plazo. A pesar de su menor duración, estos títulos enfrentarían un peor desempeño debido al peso de las amortizaciones.

El banco proyectó una caída de alrededor de ocho puntos en los bonos respecto al cierre del viernes, con un precio promedio en torno a los 56 dólares, y con una debilidad mayor en el tramo corto de la curva.

Para la entidad, el resultado electoral incrementa la probabilidad de un escenario central "negativo" debido a una mayor incertidumbre respecto de la continuidad de las reformas estructurales, las fuentes de financiamiento externo y posible contemplación de escenarios adversos adicionales por parte de los mercados.

En este marco, el informe destacó que la derrota del oficialismo en Buenos Aires podría erosionar el apoyo político necesario para sostener el programa económico.

Qué habia sugerido Morgan Stanley hace una semana sobre Argentina

Tan solo siete dias atrás, la entidad financiera habia puesto el visto bueno sobre el pais y sus instrmentos financieros.

En un documento enviado a sus clientes precisaron que los bonos soberanos habían quedado rezagados frente a la deuda de alto rendimiento de mercados emergentes en 2025, inicialmente por valuaciones “pero más recientemente por la renovada incertidumbre electoral, el aumento de la volatilidad cambiaria y las persistentes necesidades de financiamiento externo”.

En ese momento, planteaban que “en un escenario de reversión moderada de reformas, los bonos podrían cotizar unos 10 puntos por debajo. En nuestra opinión, la valuación actual del mercado refleja una probabilidad excesiva de un desenlace adverso. En consecuencia, cambiamos nuestra visión hacia una postura neutral-positiva y recomendamos aprovechar la debilidad reciente para comprar, aunque solo en tamaño moderado, dado el posicionamiento todavía elevado y la existencia de escenarios de caída más severa”.

De esta forma, la sugerencia inicial fue sumar exposición paulatina y con preferencia por los bonos en dólares de más largo plazo, en particular el ARGENT 41, pero esa recomendación perdió vigencia.

Con el resultado electoral en mano, el banco ahora espera que la incertidumbre persista hasta las legislativas del 26 de octubre.

