El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y las acciones argentinas registran caídas de más del 20% en Wall Street

No han pasado ni 24 horas de conocido los primeros resultados de las elecciones legislativas en Buenos Aires y los mercados ya tuvieron sus primeras reacciones. Pese a que desde el Gobierno nacional salieron a aclarar que el rumbo económico continúa tal cual está planteado tras la derrota de La Libertad Avanza, el nivel de confianza comenzó a generar su impacto en las cotizaciones de los activos argentinos.
Acciones argentinas en Wall Street: pérdidas de hasta 22%
Las acciones de empresas argentinas que operan en Nueva York registran pérdidas de dos dígitos en la rueda posterior a la elección. El Banco Macro encabeza las bajas con un retroceso del 22,2%, seguido por BBVA (-22,1%) y Banco Supervielle (-20,8%).
Por su parte, Grupo Financiero Galicia retrocede 20,7%, mientras que Edenor pierde 19,5% y Transportadora de Gas del Sur se hunde 18,1%. Las bajas continúan con Pampa Energía, que desciende 16,7%, Central Puerto, que cede 15,5%, e YPF, con una caída de 14,2%.