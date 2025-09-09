Con 28.414 aspirantes, finalizó la inscripción para el sorteo del IPV: los barrios más elegidos y cómo sigue el proceso

Durante los últimos segundos de este lunes, concluyó la inscripción y elección de barrio en la previa del segundo sorteo de viviendas que realizará este año el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según los datos oficiales, finalmente fueron 28.414 las familias sanjuaninas que se anotaron como aspirantes a ser preadjudicatarias de alguna de las 344 casas que serán sorteadas el próximo 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social.
Por otra parte, desde el IPV informaron a Tiempo de San Juan, cuántas familias se anotaron para cada uno de los barrios disponibles, en distintos departamentos. Entre ellos, los complejos Los Surcos, ubicado en Chimbas; y El Jagual, con asiento en Pocito; son los dos más elegidos.
La cantidad de aspirantes, barrio por barrio
- Chimbas: Los Surcos (5 viviendas disponibles): 21.185 inscriptos
- Pocito: El Jagual (13 viviendas disponibles): 3.120 inscriptos
- Sarmiento: Solares del Sur (190 viviendas disponibles): 1.645 inscriptos
- San Martín: Caraballo II (61 viviendas disponibles): 1.145 inscriptos
- Angaco: Tierras del Norte (62 viviendas disponibles): 833 inscriptos
- 25 de Mayo: Tehul (6 viviendas disponibles): 430 inscriptos
- Calingasta (Sorocayense): El Puerto (7 viviendas disponibles): 56 inscriptos
Lo que viene a partir de ahora
Finalizado el proceso de inscripción al sorteo y la elección del barrio, el cronograma continúa de la siguiente manera:
- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios (para verlos hacer click aquí)
- 12 al 15 de septiembre: recepción de reclamos
- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones internas de padrones
- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones
- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos
- 25 de septiembre: sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia