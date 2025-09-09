martes 9 de septiembre 2025

Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

El siniestro ocurrió en la madrugada en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas. La víctima, un joven de 25 años, murió horas después en el hospital y en las redes sociales lo despidieron con mensajes cargados de dolor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diego maximiliano tejada san juan muerte motociclista rivadavia patrullero (1)

Un trágico choque en Rivadaviadejó como saldo la muerte de un joven motociclista de 25 años. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 4:45 horas, en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas.

La muerte de Diego Maximiliano Tejada provocó una profunda conmoción entre sus amigos y allegados, quienes lo despidieron con mensajes cargados de dolor. Uno de sus amigos escribió: "Y pensar que fuimos las últimas personas en verte. Nos duele en el alma enterarnos de esta noticia. Es lo último que esperábamos. Te voy a querer siempre. Gracias amigo, te veo a la vuelta".

544984385_18328684090230681_2832007311074189486_n.

Otro mensaje que circuló en redes recordó los años compartidos y el espíritu alegre del joven: "Mi más sentido pésame a vos y tu familia hermano, es una noticia muy fuerte de tragar… gracias por ser parte de mi vida, las historias, chistes y bolaseadas nunca faltaron y mucho menos las risas. Descansá en paz, fuerza para toda la familia".

545341700_18328685401230681_2412912363165047543_n.

El caso

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el accidente se produjo cuando un patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan, conducido por Claudio Chirino (28), acompañado por Moisés Uriche (27), realizaba recorridas por la zona. Al llegar a la intersección, el móvil intentó girar hacia la izquierda para tomar calle Ramón Salinas hacia el Sur.

En ese momento, la motocicleta en la que viajaban Diego Maximiliano Tejada (25) y Valentina Gómez (23) circulaba por Avenida Libertador en la misma dirección. Al realizar la maniobra de giro, el patrullero fue impactado en su parte trasera izquierda por la moto, cuyos ocupantes salieron despedidos violentamente contra el asfalto.

image

Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al hospital, pero lamentablemente Tejada falleció a las 6:40 horas debido a la gravedad de las heridas. Su acompañante permanece internada con distintas lesiones.

El conductor del patrullero quedó detenido de manera provisoria, mientras que la investigación del caso está en manos del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales N°3.

