sábado 30 de agosto 2025

Qué lío

La sorpresiva reacción de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Nico Vázquez

Dai Fernández habló con un programa de espectáculos sobre su reciente ruptura con Gonzalo Gerber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A poco de confirmar que se separó de Gonzalo Gerber, Dai Fernández enfrentó las versiones que la vinculan con Nicolás Vázquez y aclaró si los rumores de romance influyeron en su ruptura, tras siete años de relación.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la actriz reconoció que la exposición repentina no le resultó fácil de manejar: “La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto que estoy haciendo, que me costó mucho llegar acá. Y trato de enfocarme en eso, no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”.

Sobre el final de su relación con Gerber, Dai fue tajante: “Las cosas son nuestras, son íntimas, pero está todo bien. Nos queremos mucho. Estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”.

Al ser consultada directamente por si los rumores con Vázquez aceleraron la ruptura, la actriz lo negó con firmeza: “No, no. Las cosas ya estaban mal desde antes. Y esta fue una circunstancia más. Estamos acostumbrados, él también la vivió en otro momento y lo entiende”.

Por último, respecto a su vínculo con Nico, su compañero en la obra Rocky, la entrevistada cerró, firme: “Somos muy amigos y charlamos mucho. Él también me acompañó durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho”.

