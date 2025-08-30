La sorpresiva reacción de una joven cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Nico Vázquez

A poco de confirmar que se separó de Gonzalo Gerber , Dai Fernández enfrentó las versiones que la vinculan con Nicolás Vázquez y aclaró si los rumores de romance influyeron en su ruptura, tras siete años de relación.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda , la actriz reconoció que la exposición repentina no le resultó fácil de manejar: “La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto que estoy haciendo, que me costó mucho llegar acá. Y trato de enfocarme en eso, no en el lado B de toda esa exposición . Pero bueno, tomándolo con calma ”.

Sobre el final de su relación con Gerber, Dai fue tajante: “Las cosas son nuestras, son íntimas, pero está todo bien. Nos queremos mucho. Estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”.

Al ser consultada directamente por si los rumores con Vázquez aceleraron la ruptura, la actriz lo negó con firmeza: “No, no. Las cosas ya estaban mal desde antes. Y esta fue una circunstancia más. Estamos acostumbrados, él también la vivió en otro momento y lo entiende”.

Por último, respecto a su vínculo con Nico, su compañero en la obra Rocky, la entrevistada cerró, firme: “Somos muy amigos y charlamos mucho. Él también me acompañó durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho”.