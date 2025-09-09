martes 9 de septiembre 2025

Investigación

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

El irresponsable fue atrapado este último fin de semana. Está en la mira de la justicia desde junio, cuando quedó imputado de dos delitos. En esta nueva caída, él alega que las denunciantes le hacen la vida imposible a su expareja, “Le han robado todo”.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-09-09 at 13.20.47 (1)

Juan José Castillo debía cumplir una sola regla. No debía salir de su casa, le habían dictado prisión domiciliaria por disparar y amenazar a sus vecinas, pero no cumplió. Salió y los policías que lo custodiaban lo atraparon infraganti. Dio un motivo insólito, dijo que fue a dejar sus hijas a la casa de su expareja porque “ella le había insistido por teléfono” y agregó: “Iba con un tupper con comida para dejárselo”.

A Castillo le revocaron la prisión por este insólito momento que protagonizó y la prisión preventiva ahora la deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincia (SPP) hasta fines de este mes por decisión de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 13.20.48

El fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica expresó en audiencia que hubo una falta grave en Castillo porque no debía salir de esa vivienda, pero lo atraparon caminando en el B° Los Toneles en Chimbas, el sábado en la noche.

Ante esta falta, el fiscal solicitó que al legajo se le agregue el delito de desobediencia a una orden judicial. La jueza dio a lugar y se le agregó a amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas.

Castillo ya cuenta con condenas penales.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 13.20.47

El abogado del acusado, Alejandro Castán, empezó a decir por qué su cliente había salido. Y ahí tomó la palabra Castillo y empezó a decir que sus hijas deseaban estar con su madre. “Llevaba un tupper con comida”.

También manifestó: “Le han robado todo a mi mujer cuando estaba cuidándola”, eso expresó Castillo y dijo que los ladrones fueron las denunciantes y sus parejas. “Señora (por la jueza) es mentira que yo estuve a los tiros y con pedradas. Hay cámaras ahí y lo pueden probar”. El acusado terminó de hablar de inmediato, cuando el fiscal contó que las cámaras de seguridad si lo captan efectuando disparos.

Este hombre fue capturado en junio último en una vivienda de La Bebida en Rivadavia. Los efectivos policiales encontraron marihuana, cocaína, dinero, celulares, entres otros objetos.

image

