Chimbas: un ladrón escaló una pared y se llevó un lavarropas

Un insólito hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada del domingo en el departamento Chimbas, cuando un delincuente ingresó a una vivienda tras escalar la pared perimetral y escapó con un electrodoméstico.

El episodio sucedió cerca de la 1.18 de la mañana en una casa ubicada en calle Rawson al 286 Norte. Según la denuncia policial, la propietaria, una cabo de la Comisaría 30° que en ese momento se encontraba en su domicilio, escuchó ruidos en el fondo de la vivienda y, al salir a verificar, alcanzó a ver a un hombre que saltaba la medianera para huir.

Minutos después constató que el intruso había sustraído un lavarropas, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su paradero.

El hecho fue informado al Ayudante Fiscal, Dr. Oscar Oropel, quien dispuso las medidas de rigor: toma de denuncia, inspección ocular en la vivienda, confección de croquis, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y elaboración de los informes correspondientes.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad.