miércoles 3 de septiembre 2025

Conflicto vecinal

Chimbas: le quiso robar a un vecino y luego efectuó disparos desde el techo de su casa por temor a represalias

El acusado ya está preso desde fines de 2024, ya que está cumpliendo una pena por robo agravado por el uso de arma de fuego. Cabe destacar, que esta arma utilizada para amenazar a sus vecinos fue la misma con la que cometió el asalto. En un juicio abreviado aceptó otra pena efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El violento episodio ocurrido en septiembre del 2024 en el barrio Conjunto V, de Chimbas, tuvo este miércoles su cierre judicial. Máximo Danilo Quiroga Suesa fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras aceptar, mediante un juicio abreviado, los hechos que le atribuyó la Fiscalía.

Según la investigación, el 26 de septiembre del año pasado, alrededor del mediodía, Quiroga junto a otro joven intentó asaltar a Maico González en inmediaciones de la plaza del barrio. La víctima logró escapar y regresó luego al lugar acompañado de su padre y su pareja.

Al advertir la presencia de González y sus familiares frente a su domicilio, Quiroga subió al techo de su casa armado y efectuó varios disparos intimidatorios al aire. Si bien no hubo heridos, el hecho generó temor en los vecinos y fue denunciado inmediatamente.

Hay denuncias cruzadas por amenazas con armas de fuego

La causa estuvo en manos del fiscal Francisco Pizarro, con la colaboración de la auxiliar Hilda Rojas y la ayudante fiscal Eliana Roca. Finalmente, este 3 de septiembre, el juez de Garantías Federico Rodríguez homologó el acuerdo de juicio abreviado. Quiroga fue declarado autor del delito de agresión por el uso de armas.

La pena impuesta fue de cuatro meses de prisión efectiva, pero al unificarse con otra condena previa dictada en otra causa, la sanción quedó en una pena única de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cabe destacar que Quiroga Suesa antes de este episodio había cometido un robo a mano armada. Después hizo estas amenazas y a las semanas fue detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. Desde la Justicia expresaron que usó la misma arma para los dos hechos.

