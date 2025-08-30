sábado 30 de agosto 2025

Peligroso

Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

Exequiel Terrera, alias “El Mendocino” es el sujeto que está detrás de este ataque sangriento. En su planilla solo tiene una caída, hace unos meses quedó en la mira por un robo, debía portarse bien pero hizo todo lo contrario.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.57.03
La jueza Gloria Verónica Chicón le dictó la prisión preventiva por 6 meses. Pero lo que verdaderamente llamó la atención es que la misma magistrada se dio cuenta de quién era Terrera. Interrumpió las palabras del fiscal y le dijo “¿Usted no estuvo ya conmigo en otra audiencia?”. Ahí salió a luz que terrera estuvo preso por un procedimiento que investiga UFI Delitos Contra la Propiedad. La misma magistrada lo imputó y le dio medidas coercitivas morigeradas. Debía portarse bien en medio de la investigación y no lo cumplió.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.57.04

El fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gimena Cornejo de UFI Delitos Especiales señalan que este hombre disparó contra su vecino Sánchez Aguilera. Según los testimonios recabados, le disparó a quemarropa y le hirió la arteria femoral de su pierna derecha. Herida que dejó a Sánchez Aguilera internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson.

A pesar de que el abogado defensor Alejandro Castán solicitó que su cliente quedara libre, la jueza lo imputó por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y le dictó la prisión preventiva por 6 meses.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.57.04 (1)

¿Qué desató este hecho sangriento en Chimbas?

Todo comienza con un problema entre niños. Estos tuvieron una pelea y esto desencadenó una discusión entre madres. Donde los testigos afirman que la hermana de Terrera (que está embarazada de 6 meses) recibió un piedrazo en la cabeza.

Esto provocó la ira de Terrera, porque con un vecino de apellido Jofré se subieron a un Chevrolet Corsa y fueron hacia la casa de Sánchez Aguilera. Según lo manifestado por fiscalía, “El Mendocino” -que iba como acompañante- se bajó, esgrimió un arma de fuego tipo revolver y le disparó a Sánchez.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 23.25.11

Luego ambos se dieron a la fuga, pero Terrera se bajó y entró a una vivienda. La Policía que estaba cerca fue rápidamente hacia esta zona y detuvo al principal acusado, sin dar con el arma. Jofré está en calidad de prófugo.

Otros testigos afirman haber escuchado a “El Mendocino” decir: “Viste que te iba a arruinar”. La bala ingresó al cuerpo de Sánchez y también salió. Este disparo le afectó la arteria femoral, lo que le hizo perder muchísima sangre. Ahora está con pronóstico reservado y con riesgo de vida dijeron desde el hospital a la fiscalía.

