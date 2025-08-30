Chimbas: discusión entre dos madres por una pelea de niños acaba con un disparo y una persona herida de gravedad

El 28 de agosto pasado, Exequiel Terrera alias “El Mendocino” quedó preso acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de un vecino . Su aprehensión fue flagrante, es decir, en el lugar del hecho tras un tiroteo ocurrido en el interior del Lote Hogar 59 en Chimbas . Este hombre tuvo la audiencia en su contra y pasó algo que llamó la atención.

La jueza Gloria Verónica Chicón le dictó la prisión preventiva por 6 meses. Pero lo que verdaderamente llamó la atención es que la misma magistrada se dio cuenta de quién era Terrera. Interrumpió las palabras del fiscal y le dijo “¿Usted no estuvo ya conmigo en otra audiencia?”. Ahí salió a luz que terrera estuvo preso por un procedimiento que investiga UFI Delitos Contra la Propiedad. La misma magistrada lo imputó y le dio medidas coercitivas morigeradas. Debía portarse bien en medio de la investigación y no lo cumplió.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.57.04

El fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gimena Cornejo de UFI Delitos Especiales señalan que este hombre disparó contra su vecino Sánchez Aguilera. Según los testimonios recabados, le disparó a quemarropa y le hirió la arteria femoral de su pierna derecha. Herida que dejó a Sánchez Aguilera internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson.

A pesar de que el abogado defensor Alejandro Castán solicitó que su cliente quedara libre, la jueza lo imputó por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y le dictó la prisión preventiva por 6 meses.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.57.04 (1)

¿Qué desató este hecho sangriento en Chimbas?

Todo comienza con un problema entre niños. Estos tuvieron una pelea y esto desencadenó una discusión entre madres. Donde los testigos afirman que la hermana de Terrera (que está embarazada de 6 meses) recibió un piedrazo en la cabeza.

Esto provocó la ira de Terrera, porque con un vecino de apellido Jofré se subieron a un Chevrolet Corsa y fueron hacia la casa de Sánchez Aguilera. Según lo manifestado por fiscalía, “El Mendocino” -que iba como acompañante- se bajó, esgrimió un arma de fuego tipo revolver y le disparó a Sánchez.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 23.25.11

Luego ambos se dieron a la fuga, pero Terrera se bajó y entró a una vivienda. La Policía que estaba cerca fue rápidamente hacia esta zona y detuvo al principal acusado, sin dar con el arma. Jofré está en calidad de prófugo.

Otros testigos afirman haber escuchado a “El Mendocino” decir: “Viste que te iba a arruinar”. La bala ingresó al cuerpo de Sánchez y también salió. Este disparo le afectó la arteria femoral, lo que le hizo perder muchísima sangre. Ahora está con pronóstico reservado y con riesgo de vida dijeron desde el hospital a la fiscalía.