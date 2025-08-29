viernes 29 de agosto 2025

Operativo

Chimbas: un detenido por intento de homicidio tras una intensa persecución policial

La Policía de San Juan fue alertada por un llamado al 911 sobre dos sujetos amenazando a una familia con un arma de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La rápida intervención de la Policía de San Juan y un operativo cerrojo resultaron en la detención de un sujeto presuntamente implicado en un intento de homicidio con arma de fuego en Chimbas en la tarde del jueves. El incidente, que dejó a una persona herida de bala en la pierna, movilizó a diversas fuerzas de seguridad y al personal de emergencias, quienes lograron salvar la vida del damnificado.

El hecho comenzó cuando personal de la Unidad Operativa Mariano Moreno y Unidad Operativa Chimbas Sur fue alertado por un llamado al 911. La denuncia indicaba que dos sujetos de sexo masculino habrían estado amenazando a una familia con un arma de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una persona de sexo masculino que presentaba una herida de bala en la pierna derecha. La esposa del damnificado relató a la Policía que dos individuos le habían disparado y luego se dieron a la fuga.

Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo en conjunto con personal del Comando Norte. Este despliegue permitió la aprehensión de uno de los sujetos que, según los informes policiales, se habría dado a la fuga y disparado el arma. La detención se produjo después de que el individuo ingresara a una vivienda sin el permiso de sus moradores.

Tras realizar las consultas correspondientes, se hicieron presentes los fiscales de la UFI Delitos Especiales, quienes confirmaron que el sujeto quedó aprehendido y alojado en la Comisaría 17. Se le imputa la causa de Tentativa de Homicidio con el uso de arma de fuego. Fue identificado como Exequiel Terrera, alias "El Mendocino", quien cuenta con un largo prontuario.

Por otro lado, la víctima del disparo fue trasladada de urgencia por personal del 107 al Hospital Rawson. Gracias a la pronta acción de los médicos y la colaboración de la Policía de San Juan, que abrió camino para una llegada rápida al centro de salud, se logró salvar la vida del herido.

