jueves 28 de agosto 2025

Tragedia evitada

Rescate heroico en Caucete: salvaron a una mujer ciega de una vivienda en llamas

Una mujer ciega de 55 años fue rescatada por policías y un familiar de su casa en llamas en Villa Las Talas, Caucete. La rápida acción de los uniformados evitó una fatalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un dramático episodio sacudió la mañana en Caucete, cuando personal policial y bomberos protagonizaron un rescate que le salvó la vida a una vecina del lugar.

Mientras realizaban recorridas de prevención en Villa Las Talas, efectivos de la División Rural advirtieron los desesperados gestos de un hombre que pedía auxilio frente a una vivienda envuelta en llamas. Al acercarse, constataron que el fuego se expandía rápidamente por una casa de material crudo y que en su interior permanecía atrapada Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, quien padece ceguera y dificultades motrices.

Sin dudarlo, los uniformados ingresaron por una ventana junto a un familiar y lograron rescatar a la mujer, que sufrió quemaduras en el pelo y parte de la cabeza. Su estado obligó a un inmediato traslado al Hospital César Aguilar, donde recibió asistencia médica.

La rápida intervención del Comisario Mario Domínguez, el Cabo 1° Leonardo Moyano, la Cabo Soledad Algañaraz y el Agente Héctor Guayana, junto con la colaboración de bomberos y personal del Comando Radioeléctrico Zona Este, permitió sofocar el incendio y evitar una tragedia mayor.

