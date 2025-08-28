Rescate heroico en Caucete: salvaron a una mujer ciega de una vivienda en llamas

Un dramático episodio sacudió la mañana en Caucete, cuando personal policial y bomberos protagonizaron un rescate que le salvó la vida a una vecina del lugar.
Un dramático episodio sacudió la mañana en Caucete, cuando personal policial y bomberos protagonizaron un rescate que le salvó la vida a una vecina del lugar.
Mientras realizaban recorridas de prevención en Villa Las Talas, efectivos de la División Rural advirtieron los desesperados gestos de un hombre que pedía auxilio frente a una vivienda envuelta en llamas. Al acercarse, constataron que el fuego se expandía rápidamente por una casa de material crudo y que en su interior permanecía atrapada Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, quien padece ceguera y dificultades motrices.
Sin dudarlo, los uniformados ingresaron por una ventana junto a un familiar y lograron rescatar a la mujer, que sufrió quemaduras en el pelo y parte de la cabeza. Su estado obligó a un inmediato traslado al Hospital César Aguilar, donde recibió asistencia médica.
La rápida intervención del Comisario Mario Domínguez, el Cabo 1° Leonardo Moyano, la Cabo Soledad Algañaraz y el Agente Héctor Guayana, junto con la colaboración de bomberos y personal del Comando Radioeléctrico Zona Este, permitió sofocar el incendio y evitar una tragedia mayor.