jueves 28 de agosto 2025

Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El hallazgo fue en la madrugada de este miércoles. Una vecina denunció que empezó a salir un fuerte olor de la vivienda y que hace tiempo no la veía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Impactante hallazgo hubo esta madrugada en el barrio San Martín, en Capital. Encontraron a una mujer sin signos vitales. Estaba en avanzado estado de descomposición. Según manifestaron fuentes del caso, llevaba al menos unos 15 días sin vida.

Una vecina fue la que alertó a la policía. Dijo que no la veía hace semanas y que del interior del departamento, planta baja, de la Torre 4 empezó a sentir un fuerte olor fétido. Los efectivos entraron y se encontraron lo peor, a la señora ya sin signos vitales.

Por lo que dijeron desde la Justicia, la señora tenía problemas motrices y otros de salud, vivía sola y no era habitué que le visitaran, expresaron.

Por los datos que brindaron fuentes del caso, la señora se llamaba Elsa Clementi. En el lugar trabajó personal de comisaría 2da junto a los brigadistas de UFI Delitos Especiales.

