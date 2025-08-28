Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Impactante hallazgo hubo esta madrugada en el barrio San Martín, en Capital. Encontraron a una mujer sin signos vitales. Estaba en avanzado estado de descomposición. Según manifestaron fuentes del caso, llevaba al menos unos 15 días sin vida.
El hallazgo fue en la madrugada de este miércoles. Una vecina denunció que empezó a salir un fuerte olor de la vivienda y que hace tiempo no la veía.
Una vecina fue la que alertó a la policía. Dijo que no la veía hace semanas y que del interior del departamento, planta baja, de la Torre 4 empezó a sentir un fuerte olor fétido. Los efectivos entraron y se encontraron lo peor, a la señora ya sin signos vitales.
Por lo que dijeron desde la Justicia, la señora tenía problemas motrices y otros de salud, vivía sola y no era habitué que le visitaran, expresaron.
Por los datos que brindaron fuentes del caso, la señora se llamaba Elsa Clementi. En el lugar trabajó personal de comisaría 2da junto a los brigadistas de UFI Delitos Especiales.