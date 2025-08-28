jueves 28 de agosto 2025

En plena Capital

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

Con flores, este jueves preparaban el espacio que albergará el renovado aromo vinculado a Sarmiento, y que será plantado este viernes, en el Día del Árbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.

Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.

El cantero de piedras que ocupa gran parte de la vereda en la esquina de avenida Libertador y Sarmiento, frente a la Casa de Sarmiento, permaneció durante años seco y mostrando solo un tocón de lo que fue el aromo negro, un árbol antiguo bajo el cual supo leer el prócer. Aquel gigante que contaba con un enorme simbolismo para los sanjuaninos y que pereció en 2009. Ahora, esa situación cambiará: durante la mañana de este jueves comenzaron a colocar flores en el lugar, y ya estaba listo el pozo en el que este viernes 29 de agosto, Día del Árbol, se plantará un nuevo ejemplar.

La iniciativa pertenece al Museo Casa Natal de Sarmiento, que llevará adelante la reposición del árbol que creció durante la vida del Maestro de América. La tarea se realizará precisamente este 29 de agosto, en el Día del Árbol, que se celebra en Argentina desde el año 1900 por iniciativa del Consejo Nacional de Educación.

image

Según recordaron desde el museo, el aromo creció en la quinta de la familia Videla, ubicada en esa esquina del microcentro capitalino.

De hecho, el ejemplar original, una Vachellia astringens, fue mencionado por el doctor Fernando Mó en su libro Cosas de San Juan, donde lo describe como un árbol viejo y retorcido que brindaba sombra y cobijo en vida de Domingo Faustino Sarmiento.

Aquel árbol fue protegido en el lugar, dándole el valor histórico que merecía. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a enfermarse. Su corteza estaba llena de hongos, y la ruptura de una de sus antiguas ramas provocó la descompensación del resto del ejemplar.

Como consecuencia, durante la madrugada del último día de noviembre de 2009, el aromo negro que sobrevivió a inundaciones y terremotos por más de dos siglos, cayó.

image

De aquella especie, que había sido declarada Patrimonio Histórico Municipal y protegida con una reja en 2005, solo quedó el tocón, de unos 20 centímetros de alto.

A lo largo de los años, las autoridades del municipio y de la Casa de Sarmiento intentaron replantarlo en varias oportunidades, pero la planta nunca prosperó. Ahora, se espera que, con la tierra debidamente preparada y el cuidado necesario, un nuevo aromo pueda crecer alto y fuerte.

Para ello, esta mañana, personal del Vivero de la Municipalidad de la Capital, a cargo de la bióloga Verónica Marchese y que fue convocado por las autoridades del museo, trabajó en el lugar realizando el pozo necesario para la planta, tratando la tierra del cantero con compost y colocando a su alrededor pequeñas especies que, en dos semanas, rodearán al nuevo árbol con flores.

image

La invitación

El reemplazo del histórico aromo será donado por el vivero de plantas nativas “Tres Cardones” y será instalado en el lugar este viernes, a las 10 de la mañana, con la participación del Vivero Los Cardones, EcoClub San Juan, Vivero Municipal, la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de la Capital, la Dirección de Medio Ambiente y Espacios Verdes de la Municipalidad de Rawson, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, y estudiantes del Colegio Divina Misericordia.

“Se trata de una iniciativa que invita a reflexionar sobre el vínculo entre naturaleza, historia y comunidad”, resaltaron desde la Casa Natal de Sarmiento.

