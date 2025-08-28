Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

San Juan se ha convertido en la principal exportadora cuyana, impulsada por los minerales. Eso no pasó desapercibido en medios de Mendoza.

De acuerdo a los últimos números oficiales de exportaciones, San Juan volvió a superar con holgura a Mendoza y consolida su lugar como la economía más dinámica de Cuyo. Esto ha sido reflejado en medios mendocinos sin disimular la incomodidad y hasta con críticas por el estancamiento de la vecina mayor y la ventaja de la “hermana menor”.

Exportaciones a julio San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

Reactivación San Juan retomó la exportación de uno de sus productos de forrajería de mayor calidad

En uno de los medios reflejan los datos hablando de una recuperación tímida que permite achicar la brecha: “Mendoza exportó US$139 millones en julio y acortó la brecha con San Juan”, dice MDZ. En otro, diario Memo; habla directamente de retroceso y titula con "Exportaciones: Mendoza estancada y San Juan creciendo”.

Pero ambos reflejan lo mismo, que una provincia más grande y acostumbrada a liderar, hoy ve que la vecina chica, con menos población y económica históricamente más acotada, le saca ventaja.

Los números que hacen la diferencia

image

En los primeros siete meses del año, las exportaciones sanjuaninas acumularon US$1.268 millones, impulsadas principalmente por la minería metalífera. Tiempo de San Juan publicó hace unos días que esta provincia ya superó los mil millones de dólares en exportaciones lo que va del año, algo impensado para un provincia chica. Mendoza, por su parte, entre enero y julio acumuló US$876 millones, con su matriz productiva tradicional basada principalmente en la vitivinicultura. San Juan le saca ventaja a su vecina mayor por casi 400 millones de dólares

“La brecha entre ambas economías se mantiene, reflejando el impacto de la industria minera en la balanza comercial de la región”, detalló MDZ, que agrega: “San Juan se consolida como el líder exportador de la región, mientras que Mendoza sigue siendo un actor principal, con su especialización en productos de origen agropecuario”.

Exportaciones de julio en Cuyo

La provincia de San Juan lideró las exportaciones de la región con US$147 millones. Su principal motor fue el sector de la minería, que aporta la mayor parte de sus Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con US$118 millones.

Las exportaciones de la provincia de Mendoza sumaron US$139 millones en julio, gracias a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Este rubro aportó US$106 millones, basado en productos como el vino y otros derivados agropecuarios.

San Luis registró el menor volumen de exportaciones con US$60 millones. Sus Productos Primarios (PP) fueron el rubro más significativo, sumando US$34 millones.

Con estos mismos números, Memo habla de que “Mendoza cae y San Juan, crece”, y de los “contrastes entre una economía estancada y otra en auge”. También señala que la brecha entre ambas economías “se mantiene”, y destaca el impacto de la industria minera en la balanza comercial de la región.