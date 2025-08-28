jueves 28 de agosto 2025

¿Se repetirá?

A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Fue el 17 de agosto de 2015, cuando el Verdinegro le ganó por la mínima a River en el Monumental. El equipo verdinegro, con Carlos Mayor en el corralito, supo bajar de un 'hondazo' al Millonario copero que tenía figuras, jugaba de memoria y lucía su copa de América.

Por Giulia Lux
San Martín visitará a River.&nbsp;

Después de la victoria ante Gimnasia La Plata, San Martín llega dulce y entonado para enfrentar a River en el Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Ante este rival, el Verdinegro tiene un recuerdo feliz; es que hace exactamente una década, le ganaba por la mínima al Millonario copero, con Marcelo Gallardo en el banco y un equipazo que tenía al Conejito Saviola tirando sus últimos 'cartuchos'.

El duelo entre San Martín y River será el próximo domingo 19.15hs en el Monumental

No tiene mucho margen de error en el certamen y la única opción es conseguir buenos resultados. Para este encuentro clave y con un rival durísimo, Leandro 'Pipi' Romagnoli se guardará el equipo hasta el último segundo, pero se estima que no cambie mucho de nombres respecto al choque pasado.

Más allá de su situación actual, el Verdinegro buscará reeditar lo que logró hace una década, cuando consiguió la primera y única victoria ante River jugando en calidad de visitante, en un partido que todo Pueblo Viejo recuerda.

Este archivo data desde el 2015 y presenta varias coincidencias para los hinchas del verdinegro. Aquel partido también se disputó en el mes de agosto, como el del próximo domingo, y contó con varios jugadores que actualmente visten las camisetas de ambos equipos. Fue un 17, cuando el equipo que dirigía Carlos Mayor superó 1-0 al de Marcelo Gallardo, con un gol de Facundo Pumpido, por la fecha 15 de la Superliga de ese año.

Ese día, San Martín formó con Ardente; José Gómez, Mattia, Ledesma, Capelli, Iberbia; Pelaitay, Navarro, Daniel González; Pumpido y Figueroa. Por su parte River, que venía de ganar la Copa Libertadores y la Suruga Bank, salió con Barovero; Mercado, Maidana, Ramiro Funes Mori, Vangioni; Carlos Sánchez, Ponzio, Kranevitter, Gonzalo Martínez; Bertolo y Saviola.

Actualmente, Nicolás Pelaitay forma parte del plantel sanjuanino, aunque no es tenido en cuenta por Romagnoli, mientras que Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez y Sebastián Driussi, quien ingresó desde el banco de suplentes aquella vez, están en el plantel del Millo.

San Martín dio el batacazo en el Monumental:

Histórico: el día que San Martín le amargó el festejo copero a River

River, tras la obtención de la Copa Libertadores y Suruga Bank, no pudo mantener su paso ganador en el torneo. El único gol del encuentro lo marcó el delantero Facundo Pumpido (51'), con Jorge Baliño como árbitro, quien expulsó al volante Daniel González, de San Martín, por doble amarilla (53').

El local apareció con una novedad que el entrenador Marcelo Gallardo practicó en secreto en la semana, con Leonardo Ponzio como líbero para darle una salida más rápida y prolija desde el fondo y para que los laterales tuviesen más proyección. Pero el equipo de Gallardo chocó ante un San Martín bien plantado en cancha.

Javier Saviola fue eclipsado por la marca sanjuanina, Nicolás Bertolo no fue pujante por izquierda y dependió de Gonzalo Martínez, su mejor carta en ataque. El 'Pity', con sus gambetas, le generó peligro a San Martín en desbordes por el sector derecho que exigieron al arquero Luis Ardente.

River sólo se complicó cuando Ponzio y Maidana fallaron en salir jugando, pero sólo provocó un cabezazo de Bertolo (41') que pasó muy cerca. San Martín demostró ambición cuando a los 44', Pumpido conectó un centro que envió Javier Capelli por el sector derecho.

En la 2da etapa, el equipo de Carlos Mayor sacó ventaja de otra desinteligencia en la defensa de River: entre Ponzio y Ramiro Funes Mori no pudieron rechazar el balón en un pase en profundidad para Marcos Figueroa, y Pumpido fusiló a Marcelo Barovero: 0-1. Un premio excesivo para San Martín.

San Martín, luego de la expulsión de González cuidó muy bien el resultado. Y logró un éxito histórico, ya que nunca había ganado en el Monumental y justo fue cuando River debía celebrar sus copas.

