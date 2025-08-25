lunes 25 de agosto 2025

Guiño

El Sarmiento de Sava cayó por goleada y le dio una manito a San Martín en la zona roja del descenso

El equipo Verdolaga no pudo hacer pie frente al Malevo y terminó perdiendo 3-0 en el Estadio Guillermo Laza. Los de Junín quedaron comprometidos con el descenso, donde también pelea San Martín, Aldosivi y el Talleres de Rubén Botta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Perdió Sarmiento y le dio una manito a San Martín.



En un duelo clave y decisivo para ambos, el que triunfó y le vino bien para prenderse fue Deportivo Riestra, que hizo un gran partido y goleó 3-0 a Sarmiento de Junín en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera División. La victoria le sirvió al Malevo para acercarse a los primeros puestos, entrar en zona de copa y lo hundió al Verdolaga, que es rival directo de San Martín en la lucha por el descenso.

image

Con goles de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, el Malevo goleó, se quedó con los tres puntos, escaló al tercer lugar de la Zona B y se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual. Por su parte, el Verde quedó undécimo en el grupo y sigue muy comprometido en la pelea por no descender. Esta derrota le viene bien a San Martín, que viene de ganarle a Gimnasia La Plata, tiene en el futuro a River y sigue mentalizado en salvar la categoría.

image

¿Qué dice la tabla anual? Bajará de categoría el equipo que menos puntos coseche a lo largo de 32 fechas (16 del Apertura y 16 del Clausura). Solo se computarán las fases regulares. Los playoffs (octavos, cuartos, semi y final) no entrarán en la sumatoria general.

image

En ese sentido, San Martín es el último con 17 unidades, pero, como también es el último en la tabla de promedios, hoy descendería Talleres o Aldosivi (jugarían desempate, ya que ambos tienen 18 puntos). Los que no se pueden descuidar son Godoy Cruz (20 pts.), Sarmiento y Banfield (con 21 unidades).

La tabla de los promedios:

Se toman en cuenta las campañas de 2023, 2024 y este 2025 para la mayoría de los equipos. Los puntos se dividen por la cantidad de partidos jugados para sacar el coeficiente. El último es San Martín con 0.773. Ahí nomás está Aldosivi, con 0.857. Sarmiento tiene 0.981.

Sin título

Como San Martín ocupa el último puesto en ambas tablas, descendería por promedio. Mientras que por tabla anual, de momento, habría desempate. "Para el caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en posiciones que definan descenso (sean las mismas por promedio o por posición en la Tabla General de Posiciones 2024 definida en el artículo 24 será de aplicación lo establecido en el artículo 111 del Reglamento General de AFA, que establece la realización de partido/s de desempate", dice el reglamento.

De todas maneras, hay que recordar que tanto en 2023 como en 2024 la AFA anuló descensos, pese a que había un reglamento en vigencia al comenzar esos torneos. Por eso, siempre habrá que esperar para saber si se alteran las reglas del juego.

Temas
