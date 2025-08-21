jueves 21 de agosto 2025

Atención hinchas

San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

El Verdinegro recibirá al Lobo de La Plata este sábado desde las 20hs en el Hilario Sánchez. El club anunció la venta de entradas con sus respectivos valores. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Venta de entradas de San Martín-Gimnasia. 

San Martín y Gimnasia de La Plata se medirán este sábado desde las 20hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 6 de la Liga Profesional. El equipo sanjuanino necesita puntos y está obligado a repuntar para salvar la categoría y este duelo será clave. E club lanzó la venta las entradas: el precio y cómo comprarlas.

El elenco que dirige Leandro Romagnoli no tiene mucho tiempo para pensar y cada partido que se le presente será una final. Para este compromiso, el club verdinegro habilitó la venta de entradas.

La popular norte tendrá un valor de $25 mil, la platea oeste baja costará $40 mil, la tribuna este $35mil y la oeste alta tendrá un costo de $50 mil. En cuanto, para damas, menores y jubilados, la entrada costará $25 mil.

Sin título

