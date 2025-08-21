San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

Venta de entradas de San Martín-Gimnasia.

San Martín y Gimnasia de La Plata se medirán este sábado desde las 20hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 6 de la Liga Profesional. El equipo sanjuanino necesita puntos y está obligado a repuntar para salvar la categoría y este duelo será clave. E club lanzó la venta las entradas: el precio y cómo comprarlas.

El elenco que dirige Leandro Romagnoli no tiene mucho tiempo para pensar y cada partido que se le presente será una final. Para este compromiso, el club verdinegro habilitó la venta de entradas.

La popular norte tendrá un valor de $25 mil, la platea oeste baja costará $40 mil, la tribuna este $35mil y la oeste alta tendrá un costo de $50 mil. En cuanto, para damas, menores y jubilados, la entrada costará $25 mil. Sin título

Temas San Martín