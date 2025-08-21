¡Teléfono, Pipi! Santi Barrera volvió a convertir en la Reserva y le dio el triunfo a San Martín vs Gimnasia

En la mañana de este jueves, la Reserva de San Martín volvió a hacer ruido en el Torneo Proyección. El escenario fue el predio de Chimbas , donde el Verdinegro se impuso por la mínima ante Gimnasia y Esgrima de La Plata . El autor del único tanto fue, otra vez, Santiago Barrera , el delantero que no deja de “cometer” goles.

Tomen nota Confirman el día y la hora en que San Martín jugará con River en el Monumental

Atención hinchas San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

El tanto llegó a los 28 minutos del primer tiempo. Ese gol bastó para sellar el 1-0 definitivo y darle tres puntos vitales al conjunto dirigido por Mauricio Fernández.

Con esta victoria, San Martín cortó la mala racha de dos derrotas consecutivas (ante Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba) y logró acomodarse en la tabla. El Verdinegro se ubicó en la séptima posición del Grupo B, con 9 puntos en 6 partidos, dentro de la zona de clasificación.

Barrera, que ya había sido noticia semanas atrás por su doblete contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, volvió a estar en la mira. Aquel 30 de julio, el delantero había dejado en claro que estaba decidido a recuperar terreno, incluso después de que trascendiera que había sido “borrado” del plantel de Primera por un acto de indisciplina.