miércoles 20 de agosto 2025

Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

San Juan vivirá una jornada en la que la calma matinal dará paso a un fortalecimiento del viento Zonda y un marcado ascenso de temperatura; el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre ráfagas que podrían sorprender.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.

El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.

Este jueves 21 de agosto llega a San Juan con mañanas frescas y cielos parcialmente cubiertos, mientras el zonda acecha desde media jornada, dispuesto a transformar la jornada con ráfagas que podrían estar por encima de lo esperado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre temprano y la media mañana, el aire correrá frío y las nubes serán pasajeras, dejando un ambiente fresco . Pero esa calma matinal se verá interrumpida —sin aviso— por el fuerte ingreso del viento Zonda, que el organismo nacional ha clasificado con advertencia amarilla para el centro y este de San Juan. El fenómeno traerá ráfagas que podrían superar los 75 km/h de forma puntual, mientras que los promedios oscilarán entre 35 y 50 km/h. Con ello, resulta casi inevitable que la visibilidad baje, la temperatura se dispare y la humedad se desplome —impacto natural de la aridez del Zonda.

Así, el clima irá subiendo de tono: la temperatura, que al arranque se ubicará en torno a los 6 °C a 8 °C, remonta hacia una tarde que promete rolar entre los 22 °C y los 24 °C —una variación térmica de las que nos hacen sentir que el invierno se resiste a permanecer.

Hacer planes para las horas centrales exige precaución: asegurar objetos sueltos, evitar estacionar bajo árboles y mantener cerradas las aberturas serán medidas clave para pasar sin sobresaltos la furia del viento. Incluso, tener a mano linterna, radio, documentos y teléfono en una mochila de emergencia no está de más, sugiere el SMN.

