Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

El viento Zonda será protagonista durante la jornada de este jueves en San Juan.

Este jueves 21 de agosto llega a San Juan con mañanas frescas y cielos parcialmente cubiertos, mientras el zonda acecha desde media jornada, dispuesto a transformar la jornada con ráfagas que podrían estar por encima de lo esperado, según el Servicio Meteorológico Nacional .

Entre temprano y la media mañana, el aire correrá frío y las nubes serán pasajeras, dejando un ambiente fresco . Pero esa calma matinal se verá interrumpida —sin aviso— por el fuerte ingreso del viento Zonda, que el organismo nacional ha clasificado con advertencia amarilla para el centro y este de San Juan. El fenómeno traerá ráfagas que podrían superar los 75 km/h de forma puntual, mientras que los promedios oscilarán entre 35 y 50 km/h. Con ello, resulta casi inevitable que la visibilidad baje, la temperatura se dispare y la humedad se desplome —impacto natural de la aridez del Zonda.

Así, el clima irá subiendo de tono: la temperatura, que al arranque se ubicará en torno a los 6 °C a 8 °C, remonta hacia una tarde que promete rolar entre los 22 °C y los 24 °C —una variación térmica de las que nos hacen sentir que el invierno se resiste a permanecer.

Hacer planes para las horas centrales exige precaución: asegurar objetos sueltos, evitar estacionar bajo árboles y mantener cerradas las aberturas serán medidas clave para pasar sin sobresaltos la furia del viento. Incluso, tener a mano linterna, radio, documentos y teléfono en una mochila de emergencia no está de más, sugiere el SMN.