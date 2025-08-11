San Juan tendrá un martes mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia

Este martes, San Juan tendrá una jornada fresca y estable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día, pero no se esperan precipitaciones. La temperatura mínima será de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

Durante la mañana y la noche se sentirán las condiciones más frías, por lo que se recomienda contar con un abrigo liviano. En las horas centrales de la tarde, el clima será más templado, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

El viento soplará con intensidad leve a moderada, con direcciones variables entre el noroeste, sur y oeste, y ráfagas que podrían superar los 20 km/h. A pesar de la nubosidad, se espera un martes sin sobresaltos climáticos para los sanjuaninos.

