miércoles 20 de agosto 2025

Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anunció la realización de un nuevo Sorteo Público de Viviendas para dar respuesta a la demanda habitacional de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso.&nbsp;

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 

Tal y como había adelantado TIEMPO DE SAN JUAN, el IPV confirmó que habrá un nuevo sorteo de viviendas en San Juan. En esta oportunidad, se sortearán el 25 de septiembre 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos o falta de documentación por parte de algunos postulantes en sorteos anteriores, o bien porque no contaban con inscriptos. Estas unidades habitacionales están distribuidas en siete barrios ubicados en distintos departamentos de la provincia.

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
¿Quiénes podrán postularse?

Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (sólo personas con domicilio en Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, de acuerdo con el barrio al que aspiren.

• Tierras del Norte – 62 viviendas – Departamento: Angaco

• El Puerto – 7 viviendas – Departamento: Calingasta

• Los Surcos – 5 viviendas – Departamento: Chimbas

• El Jagual – 13 viviendas – Departamento: Pocito

• Solares del Sur – 190 viviendas – Departamento: Sarmiento

• Caraballo II – 61 viviendas – Departamento: San Martín

• Tehul – 6 viviendas – Departamento: 25 de Mayo

Inscripción y proceso de selección

Cada grupo familiar podrá inscribirse para participar en un único sorteo, eligiendo un solo barrio, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

• Inicio de inscripciones: 1 de septiembre de 2025

• Modalidad: a través de la página web oficial del IPV

• Fecha del sorteo: 25 de septiembre de 2025

Además, el IPV informa que hasta el 29 de agosto hay tiempo para actualizar datos (siempre y cuando no lo hayan hecho después de enero de 2017) o inscribirse por primera vez en el padrón, requisito indispensable para participar.

En los próximos días, el Instituto publicará el cronograma completo, que incluirá las fechas de:

• Carga y publicación de padrones provisorios por barrio

• Consulta de padrones provisorios

• Ajustes o correcciones

• Cierre y publicación de padrones definitivos

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
