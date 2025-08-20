miércoles 20 de agosto 2025

Escenario

En UOCRA San Juan se esperanzan con la obra de un camino minero pero hay angustia por 3.000 desempleados

La paralización de la Ruta 40 Sur generó 150 despidos esta semana y hay incertidumbre sobre el destino de esta obra porque Nación no paga. Hay algunos proyectos que generan expectativa pero el sector atraviesa un momento difícil. En el resto del país es peor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La posibilidad de reubicar a unos 40 ó 50 choferes y maquinistas en el proyecto minero Josemaría a partir de septiembre genera expectativa en la UOCRA de San Juan, luego de que el despido de 150 trabajadores de la Ruta 40 Sur generara incertidumbre y preocupación en el sector.

En la obra pública de San Juan, una de las pocas del país que logró reactivarse tras el corte de fondos nacionales del Gobierno de Javier Milei, cayó como balde de agua fría cuando los trabajos en la Ruta 40, que se busca convertir en autopista desde Tres Esquinas hasta Cochagual, quedó paralizada a fines de julio por falta de fondos. La UTE SEMISA -Dumandzic, responsable de la obra, no puede afrontar los gastos para pagar los salarios de los trabajadores porque el Gobierno Nacional no libera los fondos del préstamo internacional que concedió el BID a San Juan. Esto provocó que los trabajadores de la Ruta 40 Sur queden desempleados, sumándose a los 3.000 trabajadores de la construcción que ya están sin empleo, según describió este miércoles el dirigente de la UOCRA local, Alberto Tovares.

"Creo que Vialidad Nacional les comunicó a las empresas que neutralizó la obra por 90 días hasta saber qué va a pasar porque no había una visión futura de plata para seguir pagando los certificados. Años para atrás nunca ha ocurrido. Yo desde que estoy en esto siempre los fondos que han estado garantizados para proyectos respaldados por el BID han llegado en tiempo y forma y se han terminado los proyectos. Ahora está esta situación que es de público conocimiento, que sabemos que los fondos del BID creo que están llegando y en esta situación ha intervenido la Nación y la plata no está, no aparece", sostuvo el gremialista en diálogo con Radio Sarmiento.

"En este país creo que lo sabemos todos. Mañana amanecemos y no sabemos con qué noticia nos vamos a encontrar y más sobre la obra pública. Sabemos que para el señor presidente la obra pública no. Al arranque del 2024 perdimos 1.000 trabajadores de un solo saque porque él con la obra pública sigue insistiendo que no va", analizó.

Según los datos de UOCRA, actualmente hay unos 3.000 trabajadores desocupados. "Conversamos con el gobierno local y algo se recuperó la obra la obra pública y el IPV. No nos han dado la solución que queríamos, pero ojo, dentro de la situación porque a mí me consta que por ahí me llaman algunos colegas de otras provincias y está totalmente parada la obra pública".

Tovares dijo que ahora se pone las fichas para el empleo de 40 ó 50 obreros del camino a la mina Josemaría. "El problema es que hoy no está jugando un papel en contra es el tema climático, estaba nevando mucho arriba", dijo. Agregó que "se calcula que es la última nevada que estaría cayendo y creo que a partir de septiembre si se normaliza ya empiezan a subir más rápido los trabajadores". Dijo que hay 40 o 50 choferes y maquinistas que ya están listos para subir que no son los mismos que quedaron cesantes de la Ruta 40 Sur sino personal que estaba desempleado.

"Siempre hemos estado sobre los 4.000 o 5.000 obreros con empleo y en los mejores épocas hasta 7.000 trabajadores. Pero bueno, esta es la situación con estas nuevas política del Gobierno Nacional", lamentó Tovares.

El sindicalista dijo que tienen prevista una audiencia para la semana próxima con el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, para ver qué escenario se maneja. El funcionario dijo esta semana que están haciendo fuertes gestiones en Nación para destrabar los pagos y que ya se habían habilitado 4 de 6 certificados adeudados, con la meta de reiniciar los trabajos en el departamento Sarmiento. Además, hay varios proyectos financiados por la provincia que emplean obreros, como dos hospitales periféricos, centros de salud, el instituto odontológico, barrios del IPV, remodelaciones en el paraje Difunta Correa y, próximamente, las ampliaciones de la Terminal de Ómnibus y del Hospital Rawson, entre los más importantes.

