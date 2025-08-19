martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros

La UOCRA confirmó que se decidió el despido de casi 150 trabajadores. Se especula con que puedan ser retomados apenas se reactive la obra, pero no hay confirmaciones desde las constructoras porque Nación tiene deudas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El secretario Adjunto de la UOCRA San Juan confirmó que los alrededor de 150 trabajadores de la Ruta 40 Sur fueron despedidos de la obra que está a cargo de las empresa SEMISA y Dumandzic, debido a la falta de pago de certificados por parte de Nación.

Lee además
La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.
Optimismo

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?
La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Buena noticia

Ruta 40 Sur: Nación destrabó 4 de 6 pagos adeudados y se espera la reactivación de la obra

Se trata de la obra que consiste en convertir en autopista la Ruta 40 Sur, en el tramo entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, que se logró reactivar este año luego de estar 4 años paralizada. Ahora sufrió esta nueva complicación y el escenario es incierto.

"Nos dieron de la noticia que fueron despedidos los 150 compañeros del proyecto. Se agotaron todas las instancias. Lo único que quedaría serían 5 serenos a ver que la UTE recupere sus máquinas, sus camiones y se los lleve. Pero automáticamente llegarán todos los telegramas de los compañeros lamentablemente", dijo Tovares en diálogo con Canal 13 San Juan.

Los despidos se dan en momentos en que hay algunos pagos destrabados, que son 4 de 6 adeudados. "Yo estuve la semana pasada conversando con el ministro donde me comentó que había una promesa de la semana pasada que le iban a pagar dos certificados y que el día viernes 15 se estarían cancelando las totalidades de la deuda. Pero bueno, creo que la gente de la UTE no ha recibido ningún tipo de pago y, por ende, creo que Vialidad Nacional también ha neutralizado la obra por 90 días. Ya más allá del problema de pago, creo que Vialidad ha tomado la decisión de neutralizar la obra por 90 días a ver qué va a pasar", afirmó.

Cuando se iniciaron los problemas, a mediados de julio, UOCRA comunicó que 146 trabajadores de este proyecto habían sido suspendidos sin goce de sueldo desde el 21 de julio al 9 de agosto. Luego les dieron vacaciones. Este lunes, un grupo de obreros hicieron un corte de la ruta para reclamar por sus puestos de trabajo.

image

Gestiones en Nación

En el Gobierno de San Juan siguen haciendo gestiones permanentes para revivir la obra. "Estuve la semana pasada con el administrador de Vialidad Nacional, Campoy, estuvimos dialogando. Los pagos se están efectuando, han empezado a pagar. Ya llevan cuatro certificados pagos, así que bueno, ahora tenemos una reunión vialidad Nacional con Provincial con la UTE para ver cómo seguir", dijo este lunes el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, sobre la situación de la obra de la Ruta 40 Sur.

"La intención del gobernador y de todos es que retomemos la obra. Lo que se haya frenado, el tema de los pagos, se debían seis certificados, pero ya con este pago de los cuatro y el OK del administrador también, que esto va a seguir, no se va a parar, deberíamos estar arrancando nuevamente", aseguró el funcionario orreguista.

Según dijo el ministro, son certificados de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos cada uno, de los cuales se han pagado cuatro hasta este lunes. "Esperemos tener un buen diálogo con la UTE y arrancar", dijo.

Agregó que "la UTE ha tomado la decisión de frenar porque faltaban esos pagos y también tiene quieren tener la certeza de que esto continúe. Así que bueno, ahí vamos a intervenir nosotros también para darles la seguridad", sentenció. Y sobre los trabajadores dijo que "Lo ideal es que vuelvan a tomar la gente que estaba".

"Es una ruta nacional, no podemos intervenir, pero sí podemos ser un interlocutor, el gobernador sobre todo junto con la gente de Nación y en este caso con la UTE. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente vuelva a trabajar y la obra se retome. Pero la provincia no puede aportar recursos".

Perea recordó que "el problema surgió porque esta obra está financiada por el BID, lo toma el Ministerio de Economía junto con el Banco Nación, y en este caso, este, el problema que había es definir por qué fuente lo tomaban. Eso iba en dólar, lo transforman en peso, en qué fuente iban a pagar. En ese proceso de definición en qué fuente iban, pasaron seis certificados que no se han pagado. Hoy por hoy ya está destrabado eso, ese sería el motivo por el cual la UTE frenó un poco el tema de la obra".

Seguí leyendo

Fentanilo contaminado: Echaron a una directora de ANMAT

Conflicto: Los pilotos vuelven al paro

Javier Milei suspendió un acto por la ciclogénesis: ¿De qué se trata?

Declaran nulo el veto presidencial a la emergencia en Discapacidad

La Justicia Federal falló contra Ian Moche, en su causa contra Javier Milei

Miércoles caliente en Diputados: Vetos, proyectos de los gobernadores y comisión $LIBRA

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Te Puede Interesar

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros
Obra pública

En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Ambiente firmó un acuerdo con una empresa para canjear elementos reciclables por maquinaria para el Parque de Tecnologías Ambientales.
Intercambio

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile
Investigación

San Juan está al acecho de los peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Chile