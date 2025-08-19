En la Ruta 40 Sur, incertidumbre tras los despidos de 150 obreros

El secretario Adjunto de la UOCRA San Juan confirmó que los alrededor de 150 trabajadores de la Ruta 40 Sur fueron despedidos de la obra que está a cargo de las empresa SEMISA y Dumandzic , debido a la falta de pago de certificados por parte de Nación.

Se trata de la obra que consiste en convertir en autopista la Ruta 40 Sur, en el tramo entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, que se logró reactivar este año luego de estar 4 años paralizada. Ahora sufrió esta nueva complicación y el escenario es incierto.

"Nos dieron de la noticia que fueron despedidos los 150 compañeros del proyecto. Se agotaron todas las instancias. Lo único que quedaría serían 5 serenos a ver que la UTE recupere sus máquinas, sus camiones y se los lleve. Pero automáticamente llegarán todos los telegramas de los compañeros lamentablemente", dijo Tovares en diálogo con Canal 13 San Juan.

Los despidos se dan en momentos en que hay algunos pagos destrabados, que son 4 de 6 adeudados. "Yo estuve la semana pasada conversando con el ministro donde me comentó que había una promesa de la semana pasada que le iban a pagar dos certificados y que el día viernes 15 se estarían cancelando las totalidades de la deuda. Pero bueno, creo que la gente de la UTE no ha recibido ningún tipo de pago y, por ende, creo que Vialidad Nacional también ha neutralizado la obra por 90 días. Ya más allá del problema de pago, creo que Vialidad ha tomado la decisión de neutralizar la obra por 90 días a ver qué va a pasar", afirmó.

Cuando se iniciaron los problemas, a mediados de julio, UOCRA comunicó que 146 trabajadores de este proyecto habían sido suspendidos sin goce de sueldo desde el 21 de julio al 9 de agosto. Luego les dieron vacaciones. Este lunes, un grupo de obreros hicieron un corte de la ruta para reclamar por sus puestos de trabajo.

image

Gestiones en Nación

En el Gobierno de San Juan siguen haciendo gestiones permanentes para revivir la obra. "Estuve la semana pasada con el administrador de Vialidad Nacional, Campoy, estuvimos dialogando. Los pagos se están efectuando, han empezado a pagar. Ya llevan cuatro certificados pagos, así que bueno, ahora tenemos una reunión vialidad Nacional con Provincial con la UTE para ver cómo seguir", dijo este lunes el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, sobre la situación de la obra de la Ruta 40 Sur.

"La intención del gobernador y de todos es que retomemos la obra. Lo que se haya frenado, el tema de los pagos, se debían seis certificados, pero ya con este pago de los cuatro y el OK del administrador también, que esto va a seguir, no se va a parar, deberíamos estar arrancando nuevamente", aseguró el funcionario orreguista.

Según dijo el ministro, son certificados de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos cada uno, de los cuales se han pagado cuatro hasta este lunes. "Esperemos tener un buen diálogo con la UTE y arrancar", dijo.

Agregó que "la UTE ha tomado la decisión de frenar porque faltaban esos pagos y también tiene quieren tener la certeza de que esto continúe. Así que bueno, ahí vamos a intervenir nosotros también para darles la seguridad", sentenció. Y sobre los trabajadores dijo que "Lo ideal es que vuelvan a tomar la gente que estaba".

"Es una ruta nacional, no podemos intervenir, pero sí podemos ser un interlocutor, el gobernador sobre todo junto con la gente de Nación y en este caso con la UTE. Estamos haciendo todo lo posible para que la gente vuelva a trabajar y la obra se retome. Pero la provincia no puede aportar recursos".

Perea recordó que "el problema surgió porque esta obra está financiada por el BID, lo toma el Ministerio de Economía junto con el Banco Nación, y en este caso, este, el problema que había es definir por qué fuente lo tomaban. Eso iba en dólar, lo transforman en peso, en qué fuente iban a pagar. En ese proceso de definición en qué fuente iban, pasaron seis certificados que no se han pagado. Hoy por hoy ya está destrabado eso, ese sería el motivo por el cual la UTE frenó un poco el tema de la obra".