La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Marcelo Orrego dijo este martes que es probable que esta semana viaje a Buenos Aires, para la firma de un convenio y seguir con las gestiones de la Ruta 40 Sur . Aseguró que ya se logró el compromiso de Nación de cambiar la fuente de financiamiento para continuar con los trabajos de la famosa autopista que, apenas unos meses de iniciados, fueron parados por falta de envío de fondos desde Nación, a pesar de que la fuente es un crédito entre San Juan y un banco internacional.

"Cuando estuve la semana pasada haciendo gestiones gracias a Dios fueron positivas. Teníamos prácticamente congelada de una u otra manera la obra de la Ruta 40, porque sabíamos sabemos que si bien está fondeada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), bueno llega a instancia de que puede llegar al Banco Central, esos dólares, se pagan a través de una fuente que es la número 22, lo pasa a Vialidad y Vialidad es la que termina pagando el certificado a la empresa. Pero en este caso hemos logrado el cambio del financiamiento de la fuente y eso nos va a dar la probabilidad que pueda continuar", afirmó el gobernador en rueda de prensa durante la entrega del barrio Los Molinos.

"La de la Ruta 40 Sur es una obra importante. Primero, hay muchas familias que están ahí, digo, muchas familias, porque yo veo en un trabajador, veo una familia atrás siempre", destacó Orrego.

Se trata de la obra ejecutada en el tramo del camino a Mendoza, en Ruta 40 entre Cochagual y Tres Esquinas (Sarmiento) a lo largo de 26 kilómetros. Viene hace años con idas y vueltas y se logró destrabar en 2024 y este año alcanzó cierto ritmo hasta que la UTE SEMISA-Dumandzic decidió suspender los trabajos por falta de pago.

Desde la UOCRA informaron a TIEMPO DE SAN JUAN que a los 146 trabajadores, tras haber sido suspendidos sin goce de sueldo desde el 21 de julio al 9 de agosto, ahora les dieron vacaciones y que esperan tener novedades durante la semana próxima. Desde las empresas prefirieron no informar.

"Yo creo que todo va a volver a una normalidad, fruto de tener buenas relaciones como lo venimos teniendo, digamos, con la Nación Y además, yo creo que no solo es algo que debemos, quienes circunstancialmente cumplimos una función, de tener siempre una buena relación, porque más allá de las competencias sanas que debe haber en política, claramente nos vincula todo lo que tiene que ver con la gente", estimó Orrego.

Casa Activa, ¿con prontas novedades?

El gobernador Orrego también dijo que se esperan novedades del traspaso de Casa Activa, dos complejos habitacionales -en Chimbas y Pocito- creados por Nación en la gestión de Alberto Fernández para la tercera edad y que ahora San Juan busca manejar para alojar allí a jóvenes en conflicto con la ley.

"Nosotros hemos convenido ya de manera tácita y con la convicción política y la decisión firme por parte de ambos, pues son decisiones políticas de esto, del tema de Casa Activa. En este caso, se ha cedido al Gobierno de la Provincia para que pueda continuar con programas que viene desarrollando desde hace tiempo en este en este sentido. Lo que tiene que ver con chicos que se encuentran en una situación judicial. Que no tienen padres, que no tienen mamá o que por ahí encuentran una situación judicial porque alguno de los padres tiene algún tipo de inconveniente, digamos, de salud mental. Además también aquellas cuestiones que tienen que ver con el problema de drogas de algunos jóvenes", dijo.

"Lo importante de todo esto que podamos conseguir, a este tipo de programas les vamos a poner toda la fuerza. De una u otra manera vamos a encontrar una solución. Yo creo que esta es la solución, y creo que además cuando se dan las manos, se cumple, porque en definitiva es un contrato, es cumplir con la palabra y creo que eso se va a dar. Va a ser, honestamente, y esto lo digo con mucha sinceridad, un un lugar muy placentero para los niños que estén se encuentran en una cita en esa situación".