martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Optimismo

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Orrego habló de los avances de sus gestiones ante Nación para retomar la obra en Sarmiento: "va a volver a la normalidad", dijo. Desde la UOCRA informaron que ahora les dieron vacaciones a los obreros que fueron suspendidos, hasta que haya novedades.

Por Miriam Walter
La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.

La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.

Marcelo Orrego dijo este martes que es probable que esta semana viaje a Buenos Aires, para la firma de un convenio y seguir con las gestiones de la Ruta 40 Sur. Aseguró que ya se logró el compromiso de Nación de cambiar la fuente de financiamiento para continuar con los trabajos de la famosa autopista que, apenas unos meses de iniciados, fueron parados por falta de envío de fondos desde Nación, a pesar de que la fuente es un crédito entre San Juan y un banco internacional.

Lee además
incertidumbre por la obra de la ruta 40 sur: gestiones contrarreloj de orrego en buenos aires
Obra pública

Incertidumbre por la obra de la Ruta 40 Sur: gestiones contrarreloj de Orrego en Buenos Aires
suspendieron por 20 dias y sin goce de haberes a los trabajadores de la obra de la ruta 40 sur
Proyecto paralizado

Suspendieron por 20 días y sin goce de haberes a los trabajadores de la obra de la Ruta 40 Sur

"Cuando estuve la semana pasada haciendo gestiones gracias a Dios fueron positivas. Teníamos prácticamente congelada de una u otra manera la obra de la Ruta 40, porque sabíamos sabemos que si bien está fondeada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), bueno llega a instancia de que puede llegar al Banco Central, esos dólares, se pagan a través de una fuente que es la número 22, lo pasa a Vialidad y Vialidad es la que termina pagando el certificado a la empresa. Pero en este caso hemos logrado el cambio del financiamiento de la fuente y eso nos va a dar la probabilidad que pueda continuar", afirmó el gobernador en rueda de prensa durante la entrega del barrio Los Molinos.

"La de la Ruta 40 Sur es una obra importante. Primero, hay muchas familias que están ahí, digo, muchas familias, porque yo veo en un trabajador, veo una familia atrás siempre", destacó Orrego.

Se trata de la obra ejecutada en el tramo del camino a Mendoza, en Ruta 40 entre Cochagual y Tres Esquinas (Sarmiento) a lo largo de 26 kilómetros. Viene hace años con idas y vueltas y se logró destrabar en 2024 y este año alcanzó cierto ritmo hasta que la UTE SEMISA-Dumandzic decidió suspender los trabajos por falta de pago.

Desde la UOCRA informaron a TIEMPO DE SAN JUAN que a los 146 trabajadores, tras haber sido suspendidos sin goce de sueldo desde el 21 de julio al 9 de agosto, ahora les dieron vacaciones y que esperan tener novedades durante la semana próxima. Desde las empresas prefirieron no informar.

"Yo creo que todo va a volver a una normalidad, fruto de tener buenas relaciones como lo venimos teniendo, digamos, con la Nación Y además, yo creo que no solo es algo que debemos, quienes circunstancialmente cumplimos una función, de tener siempre una buena relación, porque más allá de las competencias sanas que debe haber en política, claramente nos vincula todo lo que tiene que ver con la gente", estimó Orrego.

Casa Activa, ¿con prontas novedades?

El gobernador Orrego también dijo que se esperan novedades del traspaso de Casa Activa, dos complejos habitacionales -en Chimbas y Pocito- creados por Nación en la gestión de Alberto Fernández para la tercera edad y que ahora San Juan busca manejar para alojar allí a jóvenes en conflicto con la ley.

"Nosotros hemos convenido ya de manera tácita y con la convicción política y la decisión firme por parte de ambos, pues son decisiones políticas de esto, del tema de Casa Activa. En este caso, se ha cedido al Gobierno de la Provincia para que pueda continuar con programas que viene desarrollando desde hace tiempo en este en este sentido. Lo que tiene que ver con chicos que se encuentran en una situación judicial. Que no tienen padres, que no tienen mamá o que por ahí encuentran una situación judicial porque alguno de los padres tiene algún tipo de inconveniente, digamos, de salud mental. Además también aquellas cuestiones que tienen que ver con el problema de drogas de algunos jóvenes", dijo.

"Lo importante de todo esto que podamos conseguir, a este tipo de programas les vamos a poner toda la fuerza. De una u otra manera vamos a encontrar una solución. Yo creo que esta es la solución, y creo que además cuando se dan las manos, se cumple, porque en definitiva es un contrato, es cumplir con la palabra y creo que eso se va a dar. Va a ser, honestamente, y esto lo digo con mucha sinceridad, un un lugar muy placentero para los niños que estén se encuentran en una cita en esa situación".

Seguí leyendo

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Sin acuerdo, el Gobierno de San Juan y gremios docentes volverán a reunirse el jueves

Las derivaciones de una insólita expropiación para la Ciudad Judicial que no se construyó

Aprobaron el séptimo proyecto con RIGI, relacionado a la energía

Un histórico referente radical, sobre Alfonsín y la actualidad de la UCR: "Si estuviera vivo, los cagaría a patadas"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Te Puede Interesar

La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.
Optimismo

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Por Miriam Walter
El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal
Rivadavia

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto. 
Legislativas 2025

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país
No es un personaje de cuento

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país