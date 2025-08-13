miércoles 13 de agosto 2025

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas

El oficialismo provincial salió a medir la preferencia de la gente. Evaluará los números y decidirá quien encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las alianzas electorales en San Juan entraron en la etapa de definiciones. Con la fecha límite para la presentación de candidatos fijada para el 17 de agosto a las 23.59, el oficialismo provincial comenzó a medir el pulso de los votantes. Fuentes del Gobierno indicaron que el objetivo es evaluar las mediciones y definir quién encabezará la lista de diputados nacionales para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En los últimos días, el frente Por San Juan, que lidera el gobernador Marcelo Orrego, puso en marcha un operativo de encuestas en distintos puntos de la provincia. El mecanismo busca conocer la opinión de los sanjuaninos sobre los posibles candidatos del oficialismo y, a partir de esos datos, tomar la decisión final.

Entre los nombres que circularon, las fuentes señalan al vicegobernador Fabián Martín y al intendente de Santa Lucía, Juan José “Kanki” Orrego, como los dirigentes con más posibilidades de encabezar la boleta. Ambos figurarían en el sondeo que el orreguismo lleva adelante. Será a partir de los números que haya fumata blanca.

En semanas anteriores, también se mencionó la posibilidad de que los ministros de Gobierno, Laura Palma, y de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, integraran la lista. Sin embargo, por el momento, las encuestas parecen concentrarse en los dos primeros nombres.

El orreguismo encuesta a los sanjuaninos para definir el candidato que quiere la gente para las legislativas
