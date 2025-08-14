jueves 14 de agosto 2025

Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

El robo ocurrió en una gomería y terminó con dos aprehendidos. La rueda fue recuperada y uno de los acusados se dejó retratar antes de caer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.

Dos jóvenes fueron detenidos este miércoles en Rawson, acusados de robar una rueda de una gomería y ser sorprendidos poco después por la Policía. El hecho ocurrió en la intersección de calles Urquiza y San Francisco, donde el propietario del local denunció la sustracción.

De acuerdo con fuentes policiales, el damnificado persiguió a los sospechosos y dio aviso al 911. Efectivos de la Comisaría 28° fueron comisionados a calle Güemes y Buenos Aires, donde finalmente se produjo la aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Noel Rivarola, de 21 años, y Exequias Ismael Nievas, de 20, quienes se desplazaban en una bicicleta rodado 29 de color verde claro.

image

En la misma zona, los uniformados hallaron la rueda sustraída, una Pirelli 205/45/17, que había sido abandonada en la vía pública. Según indicaron, estaba a pocos metros de donde había sido robada.

image

Un detalle que llamó la atención es que, antes de ser reducido por la Policía, uno de los acusados fue fotografiado en plena vía pública, mirando a la cámara y sonriendo tímidamente.

Por disposición de la UFI Flagrancia, ambos jóvenes quedaron detenidos y se les inició una causa por robo.

