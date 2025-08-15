Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Tras seguir una línea de investigación de meses, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan secuestró 10 motos robadas, en un control vehicular que realizó en Sarmiento.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El procedimiento fue realizado por personal del D-5 de la Policía, que seguía pistas de una investigación que condujo a las autoridades al departamento del Sur, donde circulaban los vehículos que fueron objeto del delito en los últimos tres años.
Tras seguir una línea de investigación de meses, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan secuestró 10 motos robadas, en un control vehicular que realizó en Sarmiento.
Acorde citaron las fuentes del caso, el procedimiento se montó como un operativo de rutina, en el que efectivos policiales descubrieron que una decena de motocicletas que circulaban en el departamento del Sur habían sido objeto de delitos, ocurridos durante el 2022, el 2023, el 2024 y este 2025.
El secuestro también se hizo extensivo a cuatro bicicletas de alta gama, cuya procedencia es investigada por las autoridades que remitieron sus actuaciones a las tres UFIs que tomarán cartas en el asunto: la de Delitos contra la Propiedad, la Genérica y la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, la ex Unidad Conclusiva de Causas.
Si bien no está establecido el motivo por el que las motos robadas, con partes adulteradas y algunas sin dominios, terminaron en Sarmiento, el descubrimiento resulta alarmante y un detalle a tener en cuenta en las diversas investigaciones que se iniciarán en las respectivas unidades fiscales.