Tras seguir una línea de investigación de meses, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan secuestró 10 motos robadas , en un control vehicular que realizó en Sarmiento .

Acorde citaron las fuentes del caso, el procedimiento se montó como un operativo de rutina, en el que efectivos policiales descubrieron que una decena de motocicletas que circulaban en el departamento del Sur habían sido objeto de delitos, ocurridos durante el 2022, el 2023, el 2024 y este 2025.

El secuestro también se hizo extensivo a cuatro bicicletas de alta gama, cuya procedencia es investigada por las autoridades que remitieron sus actuaciones a las tres UFIs que tomarán cartas en el asunto: la de Delitos contra la Propiedad, la Genérica y la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, la ex Unidad Conclusiva de Causas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956378866336907305&partner=&hide_thread=false Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular pic.twitter.com/gNIBMvUeY6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 15, 2025

Si bien no está establecido el motivo por el que las motos robadas, con partes adulteradas y algunas sin dominios, terminaron en Sarmiento, el descubrimiento resulta alarmante y un detalle a tener en cuenta en las diversas investigaciones que se iniciarán en las respectivas unidades fiscales.

Las motos robadas, una por una

Motocicleta marca Yamaha modelo XTZ 125cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 20/05/2024 Motocicleta marca Zanella modelo Due 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 27/07/25 Motocicleta marca Honda modelo XR 150cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 06/08/25. Motocicleta marca Honda modelo Wave 110cc, vinculado al Delito de Hurto Agravado, de fecha 30/09/22. Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 19/11/24. Motocicleta marca Gilera modelo Smash 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 11/10/23. Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 15/07/25. Motocicleta marca Corven modelo Energy 110cc, vinculada al Delito de Hurto de fecha 27/11/23, Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 21/05/24. Motocicleta marca Gilera 250cc, sin dominio motor y cuadro adulterado.

Las bicicletas secuestradas

Marca Topmega, rodado 29

Marca Topmega rodado 29

Marca Oxea rodado 26

Marca Venzo rodado 26