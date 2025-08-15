viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarmante

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

El procedimiento fue realizado por personal del D-5 de la Policía, que seguía pistas de una investigación que condujo a las autoridades al departamento del Sur, donde circulaban los vehículos que fueron objeto del delito en los últimos tres años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3
bf39217d-e003-4663-8d79-61f0246f13d9

Tras seguir una línea de investigación de meses, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan secuestró 10 motos robadas, en un control vehicular que realizó en Sarmiento.

Lee además
cinco similitudes entre el caso garder y la nueva prestadora de la osp denunciada por estafa
En la mira

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa
san martin: dijo que esperaba al taza para apunalarlo, pero la policia lo freno
Violencia

San Martín: dijo que esperaba al "Taza" para apuñalarlo, pero la policía lo frenó

Acorde citaron las fuentes del caso, el procedimiento se montó como un operativo de rutina, en el que efectivos policiales descubrieron que una decena de motocicletas que circulaban en el departamento del Sur habían sido objeto de delitos, ocurridos durante el 2022, el 2023, el 2024 y este 2025.

El secuestro también se hizo extensivo a cuatro bicicletas de alta gama, cuya procedencia es investigada por las autoridades que remitieron sus actuaciones a las tres UFIs que tomarán cartas en el asunto: la de Delitos contra la Propiedad, la Genérica y la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, la ex Unidad Conclusiva de Causas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956378866336907305&partner=&hide_thread=false

Si bien no está establecido el motivo por el que las motos robadas, con partes adulteradas y algunas sin dominios, terminaron en Sarmiento, el descubrimiento resulta alarmante y un detalle a tener en cuenta en las diversas investigaciones que se iniciarán en las respectivas unidades fiscales.

Las motos robadas, una por una

  1. Motocicleta marca Yamaha modelo XTZ 125cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 20/05/2024
  2. Motocicleta marca Zanella modelo Due 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 27/07/25
  3. Motocicleta marca Honda modelo XR 150cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 06/08/25.
  4. Motocicleta marca Honda modelo Wave 110cc, vinculado al Delito de Hurto Agravado, de fecha 30/09/22.
  5. Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 19/11/24.
  6. Motocicleta marca Gilera modelo Smash 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 11/10/23.
  7. Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculada al Delito de Robo de fecha 15/07/25.
  8. Motocicleta marca Corven modelo Energy 110cc, vinculada al Delito de Hurto de fecha 27/11/23,
  9. Motocicleta marca Zanella modelo ZB 110cc, vinculado al Delito de Robo de fecha 21/05/24.
  10. Motocicleta marca Gilera 250cc, sin dominio motor y cuadro adulterado.

Las bicicletas secuestradas

  • Marca Topmega, rodado 29
  • Marca Topmega rodado 29
  • Marca Oxea rodado 26
  • Marca Venzo rodado 26
bf39217d-e003-4663-8d79-61f0246f13d9
Temas
Seguí leyendo

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

Atrapan a un sujeto con marihuana y manejando con documentación trucha

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Detuvieron a un sujeto que acosaba y le pedía imágenes sexuales a un niño a través de "Roblox"

Atrapan a una ladrona de sábanas en el microcentro sanjuanino

Intentó robarse una moto en Rawson y los vecinos del lugar se lo impidieron

Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa
En la mira

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio
Sufrió graves heridas

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular
Alarmante

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales
Informe

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales